USJ、「年間パス・グランロイヤル」限定のパーク貸切イベント開催決定 特別ショー＆オリジナルグッズも【内容・開始日時】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、パークの公式Xを更新し、「USJスペシャル・ファン・ナイト」の開催決定を発表した。
【Xより】「USJスペシャル・ファン・ナイト」の開催【全文】
イベントは「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」を所持する人限定のパーク貸切りイベント。Xでは「年間パス・グランロイヤルをお持ちの方限定 特別な夜にご招待」「パークを貸し切った超スペシャルなイベントに参加できます」と案内し「特別ショーの開催やオリジナルグッズのプレゼントも」と伝えた。
【開催内容】（公式サイトより）
■アトラクションが乗り放題！
あの人気エリアや話題の新アトラクションもイベント参加者だけの貸切り！
お気に入りのアトラクションを楽しんだり、未体験のアトラクションもこの機会にぜひ。
※「スーパー・ニンテンドー・ワールドTM」へのご入場は抽選に当選された方のみとなります
■イベント参加者限定グッズをプレゼント！
「USJ スペシャル・ファン・ナイト」にご参加いただいた方限定の特別な缶バッジをプレゼント。どんなデザインかは当日のお楽しみに！
■この夜だけの選べる体験！（抽選）
以下のいずれか１つに応募が可能です。
A：USJ スペシャル・ファン・ナイト限定特別ショー
B：「スーパー・ニンテンドー・ワールドTM」エリア入場およびアトラクション体験
■申込み対象者
2024年12月1日〜2025年11月30日までにグランロイヤルの有効期間開始日が含まれる方
■開始日時
下記日程のうち、いずれか1日にご参加いただけます。各回先着順のため、定員に達した場合は申込みを締め切ります。
2026年1月17日（土）20:00〜22:00 予定
2026年1月18日（日）20:00〜22:00 予定
※体験時間は予告なく変更する場合があります
■申込期間
お申込み日程、方法など含めた詳細については、近日中にお知らせします。
