Àî½üÂçµ±¡¢¥Ñ¥éÏ¢ÇÆ¤ØÊúÉé¡¡¡ÖÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¼ÂÎÏ¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼µ÷Î¥¤ÎÎ©°ÌÀª¤¬24Æü¡¢ÀÄ¿¹¸©ÌîÊÕÃÏÄ®¤Ç¹ç½É¤ò¸ø³«¤·¡¢Á°²ó2022Ç¯ËÌµþÂç²ñ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÀî½üÂçµ±¡ÊÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Ï¡ÖÏ¢Â³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤ó¤À¤¾¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤·¡¢°ì¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê£¿ô¸Ä¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ØÂÎ´´¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÃÃ¤¨¡¢¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤·¹¸þ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¸½¾õ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£