¡¡¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤ÇÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¡Ö¥ê¥å¥¦¥¥å¥¦¥ä¥Þ¥¬¥á¡×¤òÊá³Í¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²Æì¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢¼ï¤ÎÊÝÂ¸Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¹á¹Á¿Í¤Î¼«¾Î¼«±Ä¶ÈÎÓÁÇ×ÞÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤éÃË½÷4¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ö´íµ¡¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÆìÃÏ¶èÀÇ´Ø¤Ï24Æü¡¢´ØÀÇË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¤¦¤Á3¿Í¤òÆáÇÆÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï9·î4Æü¡Á10·î3Æü¤´¤í¡¢²Æì¸©¹ñÆ¬Â¼¤ä¼þÊÕ¤Èµ×ÊÆÅçÄ®¤Ç¡¢´õ¾¯¼ï¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥å¥¦¥¥å¥¦¥ä¥Þ¥¬¥á107É¤¡¢¥¯¥á¥È¥«¥²¥â¥É¥2É¤¡¢¥Û¥ë¥¹¥È¥¬¥¨¥ë1É¤¤òÊá³Í¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¡£4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤ÏÈÝÇ§¡¢1¿Í¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£