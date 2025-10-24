＆beのメイクスポンジに新色登場♡ピンク＆ブルーがメイクタイムを華やかに

メイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする〈＆be（アンドビー）〉の大人気ツール「＆be ブラックスポンジ」から、新色「＆be ピンクスポンジ」と「＆be ブルースポンジ」が2025年11月7日（金）に全国発売されます。ヒアルロン酸を配合し、よりなめらかな肌あたりへ進化。鮮やかなビビットカラーがメイクの時間を彩り、使うたびに気分まで華やぐ新しいメイクスポンジです♡

＆beメイクスポンジに新色ピンク＆ブルー登場！

2020年の発売以来、累計販売数386万個を突破した「＆be ブラックスポンジ」シリーズに、待望の新色が登場。ビビットピンクとブルーの2色展開で、価格は各770円（税込）。

コーン型のデザインはそのままに、ヒアルロン酸を配合することで、しっとりなめらかな肌あたりを実現しました。

濡らしても使える高密度素材で、ファンデーションからポイントメイクまで幅広く対応。心地よさと機能性を兼ね備えた、多機能スポンジです♪

THREEのホリデーコレクション2025で光と輝きを纏う冬メイク♡

プロ仕様の設計でムラ知らずの美仕上がり

先端・側面・底面の3つの形状を使い分けることで、コンシーラーのぼかしやベースメイクの仕上げまで、細部まで美しくカバー。

余分な力をかけずに握れるサイズ感で、ムラのないプロ級の仕上がりが叶います。

水を含ませて使用することも可能で、パウダーをナチュラルに塗布したい時や毛穴を引き締めたい時にもおすすめ。

さらに、「＆be テンシーラーUVプラス」（各3,850円／SPF50+・PA++++）と組み合わせれば、密着度が上がり美しい仕上がりに♡

お手入れも簡単！清潔キープで毎日心地よく

毎日使うスポンジは清潔さも大切。「＆be スポンジクリーンシート」（20枚入り／550円）は、包んでもみ込むだけでメイク汚れを落とせる便利アイテムです。

中性洗剤での洗浄後は、タオルで水気を取り、日陰で自然乾燥を。丁寧にお手入れをすることで、やわらかな使用感が長持ちします。

お気に入りのカラーを選んで、毎日のメイクをもっと快適に楽しんで♪

メイクを楽しむ新しい相棒を手に入れて

使うたびに気分が上がる「＆be ピンクスポンジ」「＆be ブルースポンジ」は、メイク時間をより特別にしてくれるアイテム。

ヒアルロン酸配合のやわらかい肌あたりとプロ仕様の仕上がりで、自分らしい美しさを引き出します。

清潔に使えるケアアイテムも揃う〈＆be〉のツールラインで、この秋冬のメイクをもっと自由に、もっと心地よく楽しんでみてはいかがでしょうか♡