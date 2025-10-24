ºÊ¤Î¤Û¤¦¤¬Ç¯¾å¤ÎÉ×ÉØ¡£¡Ö¿¶ÂØ²Ã»»¡×¤Î¤â¤é¤¤Ëº¤ì¤ËÃí°Õ¡ª
¹ñÌ±Ç¯¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë°ìÄê´ü´Ö²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ65ºÐ¤«¤éÏ·ÎðÇ¯¶â¤¬¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Î¤Û¤¦¤¬Ç¯¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¿¶ÂØ²Ã»»¡×¤Î¤â¤é¤¤Ëº¤ì¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃµëÇ¯¶â¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¼Ô¡ÊÉ×¡Ë¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ç¯²¼¤ÎºÊ¤ä18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ç¯²¼¤ÎºÊ¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢É×¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë²ÈÂ²¼êÅö¶â¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ×¤¬²ÃµëÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ÏÇ¯²¼¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯²¼¤ÎºÊ¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢É×¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÃµëÇ¯¶â¤Ï»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯²¼¤ÎºÊ¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º£¤Þ¤Ç²ÃµëÇ¯¶â¤È¤·¤Æ²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤Î°ìÉô¤¬ºÊ¤ÎÇ¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾å¾è¤»ÉôÊ¬¤ò¿¶ÂØ²Ã»»¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å½Ò¤Î¤¿¤È¤¨¤Ç¤Ï¡¢É×¤¬Ç¯¾å¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¾Äê¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃË½÷µÕ¤Ç¤â²ÃµëÇ¯¶â¡¢¿¶ÂØ²Ã»»¤ÏÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÐÅµ¡§²ÃµëÇ¯¶â³Û¤È¿¶ÂØ²Ã»»¡ÃÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½
¿¶ÂØ²Ã»»¤ò¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÍ×·ï¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¿¶ÂØ²Ã»»¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼ç¤ÊÍ×·ï
¡²ÃµëÇ¯¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë
²ÃµëÇ¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤¬20Ç¯°Ê¾å¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢65ºÐÅþÃ£»þÅÀ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÄê³ÛÉôÊ¬»Ùµë³«»ÏÇ¯Îð¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¡Ë¤Ë¡¢¤½¤ÎÊý¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Þ¤¿¤Ï»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£
¿¶ÂØ²Ã»»¤Ï²ÃµëÇ¯¶â¤Î»ÙµëÄä»ß¸å¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿¶ÂØ²Ã»»¤ò¼õ¤±¼è¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ÂçÀµ15Ç¯4·î2Æü¤«¤é¾¼ÏÂ41Ç¯4·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¿¶ÂØ²Ã»»¤ò¼õ¤±¼è¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¡¢1926Ç¯¡ÊÂçÀµ15Ç¯¡Ë4·î2Æü¡Á1966Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ë4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
£ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ª¤è¤Ó¶¦ºÑÁÈ¹çÅù¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ240¥«·îÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¿¶ÂØ²Ã»»¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¾å¾è¤»¤ÇÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¤ò¼õµë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ª¤è¤Ó¶¦ºÑÁÈ¹çÅù¤Î¹ç·×¤·¤¿²ÃÆþ´ü´Ö¤¬20Ç¯¡Ê240¥«·î¡ËÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Ç¯¾å¤ÎºÊ¤Ï¿¶ÂØ²Ã»»¤Î¿½ÀÁ¤â¤ì¤ËÃí°Õ
²ÃµëÇ¯¶â¤Ï¡¢É×¤è¤ê¤âºÊ¤¬Ç¯²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É×¤¬¤â¤é¤¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¿¶ÂØ²Ã»»¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÉ×¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ëµëÉÕ¶â¤Ç¤¹¡£Ç¯¾å¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ×·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¶ÂØ²Ã»»¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¶ÂØ²Ã»»¤¬¤Ä¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢É×¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¡£Ç¯¾å¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´û¤ËÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿ôÇ¯·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ç¯¾å¤ÎºÊ¤¬¿¶ÂØ²Ã»»¤ò¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Ç¼êÂ³¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼êÂ³¤¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¿¶ÂØ²Ã»»¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿½ÀÁ¤â¤ì¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºÊ¤¬É×¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢É×¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¿¶ÂØ²Ã»»¤Î¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤ÊÅºÉÕ½ñÎà
¡¦¸ÍÀÒÆ¥ËÜ
¡¦À¤ÂÓÁ´°÷¤Î½»Ì±É¼¢¨1
¡¦ºÊ¤Î½êÆÀ¾ÚÌÀ½ñ¢¨1
¢¨1¡§¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¸Ä¿ÍÈÖ¹æ¡Ë¤ò¿½ÀÁ½ñ¤ËµºÜ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤¬¡ÖÀ¤ÂÓÁ´°÷¤Î½»Ì±É¼¡×¡ÖºÊ¤Î½êÆÀ¾ÚÌÀ½ñ¡×¡Ö¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡×¤Î¾ðÊó¤ò¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¼«Æ°¤Ç¼èÆÀ¡¦³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ñÎà¤òÅºÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¿Í¤ä²ÃµëÇ¯¶â³Û¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆâÍÆ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¾È²ñ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤Ê¤É¤Î¸¶ËÜÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¿¶ÂØ²Ã»»¤Ï¡¢É×¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤«¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ë°ìÀ¸³¶¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÇ¯¾å¤ÎºÊ¤¬¡¢¿¶ÂØ²Ã»»¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
