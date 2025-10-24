草津温泉は、「日本三名泉」の1つに数えられる群馬県が誇る名湯で、強酸性の泉質と自然湧出量日本一を誇る豊富な湯量が最大の魅力。温泉街の中心にある「湯畑」の情緒と、湯を冷ます伝統的な「湯もみショー」が観光の目玉です。

草津温泉は、群馬県吾妻郡にあり、兵庫県の有馬温泉、岐阜県の下呂温泉と並ぶ「日本三名泉」の1つです。古くから「恋の病以外治せない病はない」とうたわれるほど、その泉質の効能には定評があります。

温泉街の中心にはシンボルである「湯畑」があり、湯けむりが立ち上る情緒ある風景は、草津温泉の顔となっています。

「草津温泉」周辺には何がある？

温泉街は、湯畑を中心に共同浴場や旅館、土産物店、飲食店が集まっています。湯畑の目の前にある「熱乃湯（ねつのゆ）」では、高温の源泉を冷ます伝統的な技法「湯もみショー」が見学できます。

また、湯畑から徒歩圏内には、「西の河原公園（さいのかわらこうえん）」の広大な露天風呂や、無料で入浴できる共同浴場が点在しており、湯巡りを楽しむことができます。高原の清涼な気候と四季折々の自然も、草津の大きな魅力です。

「湯畑を中心に情緒ある街歩きができる」温泉ファンが評価する魅力

これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。

▼泉質が素晴らしい
「素晴らしい泉質、日本の名湯！こんこんと湧き出る様々な種類の源泉を思う存分湯めぐりしたい」（40代女性／兵庫県）」

「強い酸性の湯が特徴で、殺菌効果が高く体に良い温泉だから」（30代女性／愛知県）」

▼温泉街の雰囲気が良い
「湯畑を中心に情緒ある街歩きができ、日帰り入浴施設や素泊まり宿も多く、1人旅にも安心」（60代男性／香川県）」

「伝統的な湯もみショーを見てみたいです。また温泉街のグルメも楽しみたいです」（50代／神奈川県）」

▼湯もみなどの文化体験ができる
「日本三名泉の一つであり、湯もみショーなど観光客向けのサービスが充実しているため」（40代男性／愛知県）」

【首都圏からのアクセス】特急＋バスで約3時間

草津温泉は、都心からは距離があるものの、特急列車や高速バスを利用すれば比較的快適にアクセスできます。

▼特急列車
上野駅または東京駅からJR特急「草津・四万」号に乗車し、終点の長野原草津口駅まで約2時間20分〜2時間30分です。長野原草津口駅からはJRバス関東の路線バスに乗り換え、草津温泉バスターミナルまで約25分。乗り換え時間を含まない合計の目安は、約3時間です。

▼高速バス
バスタ新宿や東京駅八重洲南口から高速バス「上州ゆめぐり号」を利用すれば、草津温泉バスターミナルまで乗り換えなしで約3時間55分〜4時間40分で直行できます。

