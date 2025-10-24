「郷土料理が魅力的」だと思う都道府県ランキング！ 2位「北海道」を抑えた1位は？【2025年調査】
その土地の気候風土や歴史の中で育まれてきた「郷土料理」。地元の食材を活かし、先人たちの知恵が詰まった料理は、旅の大きな楽しみの一つです。素朴ながらも奥深い味わいは、私たちの心と体を温めてくれます。
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「郷土料理が魅力的」だと思う都道府県について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
【13位までの全ランキング結果】
2位：北海道／48票2位は「北海道」でした。海と大地の恵みを活かした、バリエーション豊かな郷土料理が高く評価されています。ジンギスカンや石狩鍋、ちゃんちゃん焼きなど全国的に有名な料理が多く、食材の宝庫ならではの豪快な味わいが多くの人を惹きつけているようです。
回答者からは「石狩鍋、ちゃんちゃん焼き、いも餅、ジンギスカンなど、海と大地の恵みが詰まった料理が豊富だから」（50代男性／広島県）、「ジンギスカンは定期的に食べたくなる郷土料理です！」（30代男性／北海道）、「食材の宝庫なのでたくさんの郷土料理がありそうだから」（40代女性／埼玉県）などのコメントが寄せられていました。
1位：秋田県／63票1位は「秋田県」でした。「きりたんぽ鍋」が郷土料理の代名詞として、圧倒的な知名度を誇っています。米を活かした料理で、その素朴ながらも心温まる味わいが多くの人を魅了しているようです。鍋を囲んだ体験を挙げる声も多く見られました。
回答者からは「きりたんぽ鍋やいぶりがっこなど、秋田ならではの郷土料理は、素朴ながらも深い味わいがある」（30代女性／秋田県）、「きりたんぽを自分たちで作り、それを鍋に入れて、きりたんぽ鍋を食べました。体験もでき、秋田の郷土飯に触れられて良い思い出です」（20代女性／東京都）、「きりたんぽは濃厚でとても美味しく魅力的だと思う」（40代男性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)