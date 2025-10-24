ロッテリア「ショコラ マカロン」が今だけ割引価格に！ 秋の味覚がギュッと詰まったスイーツ【10月24日のLINEクーポン】
毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。
その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、ロッテリア「ショコラ マカロン」がお得に楽しめるクーポンです。
【図解】LINEクーポンの取得方法
▼「ショコラ マカロン」の魅力は？
お手頃価格で楽しめる一口サイズのデザート。チョコレート風味のマカロン生地を使用しており、ちょっとした休憩や食後の甘味にもぴったりです。
(文:All About ニュース編集部)
ロッテリア「ショコラ マカロン」が今だけ特別な価格で楽しめる！ロッテリア「ショコラ マカロン」が、通常価格150円（税込み）のところ、70円で楽しめるクーポンがLINEで配信中。有効期限は11月25日までとなっています。
