「マリークワント」×『アリス イン ワンダーランド』がコラボ！ ブック型のコスメセット＆バッグなど展開へ
「MARY QUANT（マリークワント）」は、11月6日（木）から、『アリス イン ワンダーランド』とコラボしたコレクションを、全国の店舗とオンラインショップで発売する。
【写真】世界観たっぷり！ 「クィーンデザイン トート」などファッションアイテムも
■数量限定のコレクション
今回ブランド誕生70周年を記念して発売される「アリス イン ワンダーランド デザイン コレクション」は、物語の世界感にインスパイアされたコスメ3種と、個性豊かなキャラクターたちを表現したファッションアイテムから成る数量限定コレクション。
コスメには、ブック型のボックスに遊び心たっぷりなアイシャドウパレットとリップグロス、不思議の国に導く白うさぎのダイカットポーチをセットした「メイクアップ セット」のほか、2種類のハンドクリームとミニタオルが入った「エッセンシャルズ ハンド ケア セット」や、人気のオイルインミストがアリスデザインのビッグボトルになった「ミスティー ジェット L−05」がラインナップされる。
またファッションアイテムには、アリスのモチーフが全体にあしらわれた総柄の「ワンピース」や、「バニティ」、「クィーンデザイン トート」、チェシャ猫のバッグ、ヤングオイスターデザインのアクセサリーなど、物語の魅力がぎゅっとつまったアイテムが勢ぞろい。
なお、コスメは全国の店舗で10月30日（木）より、ファッションアイテムはオンラインショップで同日10時00分より、先行予約を開始する。
