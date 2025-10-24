ディズニーストア“ミッキーマウスのバースデーコンサート”をテーマにした新コレクションが登場！ 10．31発売
ディズニーストアは、10月31日（金）から、11月18日（火）のミッキーマウスの誕生日を記念した新コレクション「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」を、全国の店舗で発売。これに先駆け、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店および公式オンラインストアでは先行して10月28日（火）より順次発売される。
【写真】推し活で大活躍！ 「うちわケース」や「フォトケース」も登場
■華やかな衣装姿がカッコイイ！
今回登場する「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」は、バースデーコンサートでひときわ輝く、ミッキー、マウスの姿をテーマにしたコレクション。
ラインナップには、「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、「フェイスタオル」や「ブランケット」などのホーム雑貨、ステーショナリー、アパレルまで幅広いグッズが並ぶ。
また、キュートなハートポーズやかっこいいダンスの決めポーズ姿を描いた「うちわケース」や「フォトケース」、「クリア窓付きのポーチ」など、コンサートグッズを思わせる、推し活にもぴったりなアイテム展開もポイントだ。
そのほか、フロントにミッキーのサインデザインをさりげなく施した「長袖トレーナー」や、「ポストカード」、「アクリルキーチェーン」がそろうシークレットコレクションも用意される。
