¡ÖÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×Ëå¤Ï1·î·ëº§¤ÎÄ«¥É¥é½÷Í¥¡ªàÇä¤ì¤Ã»Òá¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î·»¤ËµÓ¸÷¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡¼¡×¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡×
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤â¤ó¤¯¤â¤ó¡×½Ð±é¤ÇÏÃÂê
¡¡Ëå¤Ë½÷Í¥¡¦°ËÆ£º»è½(31)¤ò»ý¤Ä¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î·»¤¬¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£Ëå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤â¤ó¤¯¤â¤ó¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¤Î°ËÆ£½Ó²ð(36)¡£¡Ö·»Äï»ÐËå¤Ø¤Î¤â¤ó¤¯¤¬ÂçÇúÈ¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âê¤Ç1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Ëå¡¦º»è½¤Î¿·µï¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Çä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤è¤ê¤Ï¡¢¶â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È»ëÄ°¤·¤¿´¶ÁÛ¤Î¤Û¤«¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡¼¡×¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤ÎËå¡¢¤è¤¯¥È¡¼¥¯¤Çµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É°ËÆ£º»è½¤À¤Ã¤¿¤Îº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¡¢¡¢°ËÆ£º»è½¤Á¤ã¤ó¤Æ¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤µ¤ó¤ÎËå¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡ª¡©¡ªÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ëå¡¦º»è½¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£1·î¤Ë¤Ï·àºî²È¡¦Ë©ÍéÎµÂÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£