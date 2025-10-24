県内でクマの出没が相次いでいます。きょう午後、最上町の住宅敷地内の小屋にクマが入り込み、町や警察が捕獲を試みた結果、午後4時半に捕獲されました。

【写真を見る】最上町ではクマが住宅の小屋に侵入…小国町ではブランド地鶏が食い荒らされ…各地でクマの被害と目撃が相次ぐ（山形）





地域住民などによりますときょう午前11時半ごろ最上町の住宅街をクマが歩いているのを近くにいた人が発見しました。現場はJR最上駅の近くで住宅密集地です。





その後クマは住宅街を移動し住宅敷地内の小屋に入りこんだということです。クマは体長が50センチほどで、小屋には農作物などが保管されていたということです。





駆け付けた警察や町の職員が、クマが外に出ないよう出入口をふさぐなどしました。現場には箱ワナが設置され、午後4時半に捕獲されています。

■ブランド地鶏が食い荒らされる





こうした中、クマによる食害も起きています。



山口颯太 記者「クマは自力でビニールハウスを開け、その後網を破り、ニワトリを襲ったということです」





こちらは、その鳥小屋で撮影された映像です。クマが鳥を襲いました。



町によりますと、今月21日未明に小国町叶水の農家の鳥小屋にクマが侵入し、地鶏を食い荒らしたということです。被害にあったのは県のブランド地鶏「やまがた地鶏」で、クマは鳥小屋の金網をこじ開けて侵入したということです。





この小屋には地鶏が36羽いて、そのうちの34羽が被害にあったということです。





生産者は「もうクマが来るようなことはしないように、生き物を飼ったりはできるだけしない方がいいかな」

■150羽が食べられた小屋も





これを受け、町はニワトリを育てる農家などに警戒を呼びかけていましたが、きのうの午前には小国町小玉川の別の鳥小屋でも「やまがた地鶏」が食い荒らされる被害が起きました。





山口颯太 記者「こちらの鶏舎で、おととい夜から昨日の朝にかけて150羽がクマの食害にあった。悲惨さがうかがえる」



鳥小屋の中に地鶏の姿はなく、羽が散乱していました。





生産者は「きのうの朝、鶏舎に入ったらほとんどみんな死んでいるような状態で、見つけた時はがっくり来た」





鳥小屋にあった鉄製の柵はクマによって壊されていました。

■小さな穴から侵入か

生産者は「底に穴がありますよね。鶏が外で遊ぶために作られた穴。そこから中に入っていった」





現場には箱ワナが仕掛けられ、けさ体長およそ1.2メートルのメスのクマがワナに入っているのが確認されました。小屋を襲ったクマと同じ個体とみられています。

しかし、21日に鳥小屋に侵入したクマとは別の個体とみられ、町はクマの捕獲に向けて準備を進めるとともに、住民に対して外出や農作業をする際は付近に警戒するよう呼びかけを続けています。

■今年は驚きの目撃数に





県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月19日時点で1673件に上りました。統計をはじめた2003年以降で最多の記録を更新し続けています。



また、今月に入ってからの目撃件数は361件でした（19日時点）。去年1年間の目撃件数は348件で、たった半月ほどで去年1年間の目撃件数を上回ったことになります。



秋は、冬眠に向けてクマが活発に活動する時期となっていて、県や警察などがクマが目撃された場所や山を歩く際などは周囲に注意するよう呼びかけています。