6月20日の阪神戦で７回に左中間二塁打を放った野村

　◆SMBC日本シリーズ・ソフトバンク前日練習（24日、みずほペイペイドーム）

　25日に開幕する阪神との日本シリーズに向けて、ソフトバンクは本拠地で前日練習を行った。

　左脇腹痛でクライマックスシリーズを欠場した近藤健介も復帰。左足首を痛めた周東佑京、後頭部打撲の中村晃も元気な姿を見せた。小久保裕紀監督は「けが人も出ましたけども、おそらくベストに近いオーダーを組めそう」と話した。

　予告先発が発表され、第1戦はソフトバンク・有原航平、阪神・村上頌樹の投げ合いで幕を開ける。懇意の交流戦でソフトバンクは村上と対戦しており、野村勇が3打数2安打（2二塁打）と唯一のマルチ安打をマーク。近藤について小久保監督は「明日（25）の状態を確認してですね」と説明しており、スタメン復帰となれば、以下のスタメンが予想される。

　◆第1戦のソフトバンク予想スタメン
　1(中)　周東佑京
　2(右)　柳町達
　3(左)    柳田悠岐
　4(DH)  近藤健介
　5(一)　中村晃
　6(三)　栗原陵矢
　7(遊)　野村勇
　8(捕)　海野隆司
　9(二)　牧原大成
　  (投)　有原航平