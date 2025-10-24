小久保監督「ベストに近いオーダー」 ソフトバンク、日本シリーズ初戦の予想スタメン 阪神・村上頌樹に対し野村勇が3打数2二塁打
◆SMBC日本シリーズ・ソフトバンク前日練習（24日、みずほペイペイドーム）
25日に開幕する阪神との日本シリーズに向けて、ソフトバンクは本拠地で前日練習を行った。
左脇腹痛でクライマックスシリーズを欠場した近藤健介も復帰。左足首を痛めた周東佑京、後頭部打撲の中村晃も元気な姿を見せた。小久保裕紀監督は「けが人も出ましたけども、おそらくベストに近いオーダーを組めそう」と話した。
予告先発が発表され、第1戦はソフトバンク・有原航平、阪神・村上頌樹の投げ合いで幕を開ける。懇意の交流戦でソフトバンクは村上と対戦しており、野村勇が3打数2安打（2二塁打）と唯一のマルチ安打をマーク。近藤について小久保監督は「明日（25）の状態を確認してですね」と説明しており、スタメン復帰となれば、以下のスタメンが予想される。
◆第1戦のソフトバンク予想スタメン
1(中) 周東佑京
2(右) 柳町達
3(左) 柳田悠岐
4(DH) 近藤健介
5(一) 中村晃
6(三) 栗原陵矢
7(遊) 野村勇
8(捕) 海野隆司
9(二) 牧原大成
(投) 有原航平