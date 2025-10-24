児童たちに、きょう、もしもの災害のとき自分が地域のためにできる事を考えてもらおうと、小学校で防災訓練が行われました。

【写真を見る】児童たちが珍しい道具や救助方法を体験 もしもに備える防災訓練、その大切さとは（山形）

警察官「災害が起きた時にすぐ逃げられるようにこういったものを準備して、避難所に逃げられるよう実践してもらいます」





山形市の楯山小学校で行われた防災訓練では警察官から児童に災害時に役立つ数々の知識が伝えられました。





こちらは新聞紙を折りたたんで作る「新聞スリッパ」です。手元にあるものを活用することで、必要なものを作り出すことができます。

■毒ガスの現場にも行く





きょうはレスキュー車なども展示され、もしもの時の活用方法が紹介されました。





機動隊員「毒ガスとか吸うと倒れる。そういう現場にも私たちは行く。そのときコレをつけていく」



ガスマスクや酸素ボンベなど児童たちには馴染みのない装備もたくさんあります。



児童は「みたことない道具ばかりですごい」



また訓練では人命救助に必要なこととして身近なものを使い、協力することが紹介されました。

■みんなで力を合わせる大切さ





災害時、場合によってはケガ人を運ぶ「担架」が足りなくなることもあります。そんなとき避難所にある毛布や椅子を使うことで、安定してケガ人を運び出すことができます。



児童は「そのまま持つよりも支えがあって持ちやすい」「担架に乗った事ないが椅子でも安定感があった」「持たれたのが初めてなので不思議な感覚」「簡単にできた。将来は警察官をやってみたい」



この方法を使えば児童の力で大人を運ぶこともできます。



担任の先生は「はじめは不安だったが、せーのとみんなで力を合わせて持ちあげられた時は、とても安心しました」

山形警察署楯山駐在所 松田昭 地域係長「子どもたちが真剣に話を聞いてくれて、防災への意識が高まってくれた」



小さな力でも集まれば大きな力になる。児童は防災に必要な共に助けあう心を学んだようでした。