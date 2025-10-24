光岡自動車『Buddy』を150台限定で再生産・再販売 充実装備で726万円
光岡自動車は23日、同社初のSUVモデルとして投入した『Buddy』（バディ）を、ハイブリッドグレードのみ150台限定で再生産・再販売することを発表。きょう24日より全国のミツオカ販売店にて先行予約受付を開始した。
【写真多数】かわいさとゴツさを両立…光岡自動車『Buddy』（バディ）内外装全部見せ
『Buddy』（バディ）は2020年11月に先行予約を開始しましたが、21年6月の正式発売以後、世界的な半導体不足などの影響でベース車輌の供給が不安定となる中、約4年の販売期間で累計約1200台の受注を記録。24年9月までにベース車輌確保分のすべてが完売となり、惜しまれつつも販売終了した。
一方で、完売後も「どうしても手に入れたい」と再販を熱望する声が多数あり、再生産の可能性を模索。今夏、ベース車輌トヨタ『RAV4』のフルモデルチェンジがアナウンスされる中、現行型の同車最終生産ロットから150台の調達できたため、再販売が実現した。生産出荷時期は、26年5月に出荷開始とし、26年内の全数生産出荷を予定している。
今回再販売する『Buddy』のグレードは「HYBRID DX」のみのワングレードとし、限定生産車として装備内容を大幅に充実。これまではメーカーオプション設定としていた「パノラマムーンルーフ」「デジタルインナーミラー」「アクセサリーコンセント」「サイドメッキモール」などを標準装備とした。
また、カラーバリエーションは厳選した計5色を設定。モノトーンカラーは定番人気の「グローブワンホワイトパールII」（30台限定）と「MJブラックマイカ」、ツートーンカラーは人気の「ノースカロライナブルー」をそのままに、新色「アイスマングレー」、「ビーチグレージュ」を追加設定した。
なお、メーカー希望小売価格は726万円。24日から予約を受け付けるが、台数に限りがあるため予定台数に達し次第、終了となる。
