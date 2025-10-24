¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¼é²°ÈþÊæ¡¡¾¡Éé¶î¤±¼Â¤é¤»Í½Áª¥¯¥ê¥¢¡¡½àÍ¥¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎSG¡ÖÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï24Æü¡¢4Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£25Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¼é²°ÈþÊæ¡Ê36¡á²¬»³¡Ë¤¬º£Àá½Ð¾ì¤Î½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÇÍ£°ì¤Î½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡10R2¹æÄú¤Î1²óÁö¤ê¤À¤Ã¤¿4ÆüÌÜ¡¢2¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ04¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤ÏÆ¨¤²¤¿¿·ÅÄÍº»Ë¤Î²û¤òº¹¤·¤ÆÄÉÁö¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ2Ãå¤ËÆþ¤êÆÀÅÀÎ¨¤ò6.20¤È¤·¤Æ¡¢¼ÆÅÄ¸÷¤ÈÆ±Î¨¤Ê¤¬¤é¾å°ÌÃå½ç¤Îº¹¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢11°Ì¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼½é»²Àï¤ÇÂè°ì´ØÌç¥¯¥ê¥¢¡£¤½¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2Ãå°Ê¾å¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹Á°¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¼Ì¿¿ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤ò´î¤Ó¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¡¼¥¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡½®Â¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥ê¥ó¥°¤òÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£²óÅ¾¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ°È÷¤ò»Ü¤·¤ÆÄ©¤à½àÍ¥¾¡Àï¤Ï10R4¹æÄú¡£¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ»¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£