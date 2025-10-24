タレントの井上咲楽さん（26）が23日、東京・渋谷で行われた映画『プレデター：バッドランド』（11月7日公開予定）サバイバルイベントに、お笑いコンビ・バイきんぐ（小峠英二さん・西村瑞樹さん）とともに登場。サバイバル生活を語りました。

映画は、“最悪の地”バッドランドを舞台に、若きプレデター（デク）と、謎めいたアンドロイド（ティア）の極限の地で出会った2人がたどる運命が描かれています。

映画さながらの雰囲気の中、イベントに登場した井上さんは「サバイバル大好きタレントの井上咲楽です。私、実家が栃木県・益子町の山奥にありまして、まきを切って暖をとったり若干サバイバルのような生活をしておりました」と挨拶。続けて「今日は迷彩のワンピースに（シースルーのレースで）ちょっとかわいらしさもありつつ、髪の毛はプレデター風で」とコーディネートのポイントを話しました。

そしてイベントでは、小峠さんがデクをイメージした姿で登場し、マスクを取り仁王立ち。すると西村さんが「なんか言えよ」と声をかけると小峠さんは、「『プレデター：バッドランド』なんて地だ」と叫び、会場の笑いを誘いました。

さらにMCから「この方ご存じですか？」と振られた井上さんは「ちょっと存じ上げないです」と答えると、小峠さんは、「知ってるだろうよ。さっき楽屋でペラペラしゃべってただろうよ」と、やりとりが繰り広げられました。

また映画について井上さんは、「今までだとプレデターが1人で怖いものなし！みたいな感じだと思うんですけど、弱さを出しつつ仲間のティアの存在がいるわけで。そこも今までとは逆転ってことですよね。なかなか見られないプレデターの弱さとかが、逆に強さや勝つための何かになるんじゃないかなと思いますね」と映画の内容を推測していました。