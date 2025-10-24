¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò¡×¡¡ËÉ±ÒÈñ¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÃæ¿È¡×
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤Ï£²£´Æü¡¢½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë³ÕµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¶á¤¯¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾®Àô»á¤Ï¡ÖÆüÊÆ¤ÎÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶¯¤¤¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÆ±Æü¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ò£²£°£²£·Ç¯ÅÙ¤Ë¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡ËÈæ£²¡ó¤ËÁý³Û¤¹¤ëÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£µÇ¯ÅÙÃæ¤ËÁ°ÅÝ¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£ËÉ±ÒÈñ¤Ë´Ø¤·¾®Àô»á¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÆÃÄê¤ÎËÉ±ÒÈñ¤Î¿å½à¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¶â³Û¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏËÉ±ÒÎÏ¤ÎÃæ¿È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï£²£µÆü¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë²£¿Ü²ì»Ô¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ¼«±Ò´ÏÂâ»ÊÎáÉô¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤¹¤ë¡£¼«±ÒÂâ°÷¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
