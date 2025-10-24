秋元康氏が総合プロデュースする劇団4ドル50セントの前田悠雅（27）が24日までに、自身のXなどを更新。電車内で体調不良を起こした際に水を手渡してくれた女性へ、感謝の思いをつづった。

前田は直筆とみられる文書の画像をアップ。22日に電車内で体調不良を起こし、手持ちのポリ袋に嘔吐（おうと）してうずくまってしまったという。「『お姉さん、大丈夫ですか？』と笑顔で恐らく買ったばかりのいろはすのお水を差し出して下さったスーツを着たお姉さんに、奇跡的に届きますようにと感謝を込めて綴ります」とした。

さらに「去り際の笑顔にどれだけ救われたことか、丁寧にお礼を伝えることが出来ず申しわけありませんでした。頂いたお水をお守りのように抱えて無事帰路に着くことが出来ました」と感謝。「人生においてあなたの様な方に出会えたことを幸せに思い、どんな状況でも真っ先に歩み寄れる人に私もなりたいと思いました」と思いの丈をつづった。

前田は、この投稿を引用し、ストーリーズで「体調は回復しているのでご心配無くです」と追記した。

フォロワーからは「お姉さんに届けー！」「すてきな方へ、想いが届きますように」「身体大事にすることが恩返しだよ」「優しさの輪が広がりますように」「悠雅さんのお人柄が伝わるすてきなお手紙」などのコメントが寄せられている。