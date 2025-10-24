久兵衛屋、お酒やおこさまうどんがお得になるアプリクーポンの配信スタート
自家製うどんの「久兵衛屋」は10月24日より、公式モバイルアプリにて、おこさまうどんが半額になるなどのお得なクーポンを期間限定で配信している。
「久兵衛屋」お得なクーポンを配信
今回配信されるクーポンは、通常429円の「生ビール」と「おがわ地酒」が50円引き(379円)になるお得なクーポンと、通常330円の「おこさまざるうどん」および「おこさまたぬきうどん」を半額(165円)で楽しむことができるおこさまクーポン。いずれも10月24日〜11月3日の期間中、公式モバイルアプリにて配信される。
「久兵衛屋」新公式モバイルアプリ
なお、「久兵衛屋」は9月10日より、新公式モバイルアプリの配信をスタートしている。アプリの会員証画面からカメラを起動し、レシートに印字されたQRコードを読み込むと、会計金額税込1円につき1ポイントが付与される。
また、獲得ポイントに応じて、レギュラーからダイヤモンドまで6段階のステージが設けられており、ステージごとに何度でも使えるお得なクーポンが発行される。
「久兵衛屋」お得なクーポンを配信
今回配信されるクーポンは、通常429円の「生ビール」と「おがわ地酒」が50円引き(379円)になるお得なクーポンと、通常330円の「おこさまざるうどん」および「おこさまたぬきうどん」を半額(165円)で楽しむことができるおこさまクーポン。いずれも10月24日〜11月3日の期間中、公式モバイルアプリにて配信される。
なお、「久兵衛屋」は9月10日より、新公式モバイルアプリの配信をスタートしている。アプリの会員証画面からカメラを起動し、レシートに印字されたQRコードを読み込むと、会計金額税込1円につき1ポイントが付与される。
また、獲得ポイントに応じて、レギュラーからダイヤモンドまで6段階のステージが設けられており、ステージごとに何度でも使えるお得なクーポンが発行される。