¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄ¹Ã«ÀîË»á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê£¹£±¡Ë¤ÎË½¸ÀÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£ÓÄ«Æü¡Ö·ãÏÀ¡ª¡¡¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡££Â£ÓÄ«Æü¤Ï£²£±Æü¤ËÅÄ¸¶»á¤ËÂÐ¤·¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÅÄ¸¶»á¤â£²£³Æü¡¢£Ø¤ÇÈ¯¸À¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡¢ÅÄ¸¶»á¤¬²á·ã¤ÊÊª¸À¤¤¤ò¤·¤ÆµÄÏÀ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÇÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿µ»ö¤òÅºÉÕ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï½Ð±é¼Ô¤¢¤ë¤¢¤ë¡£Í×¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¹ÅÄ¾¤·¤½¤¦¤Ê»þ¤Ë¤¢¤¨¤Æ¾ì¤Î²¹ÅÙ´¶¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤ë»þ¤Ë»È¤¦µ»Ë¡¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡ØÊÔ½¸¤¬ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¤«¤é¤ä¤ëÊýË¡¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯µ»½Ñ¤ò»È¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¤Î¤ÏÊÔ½¸¤»¤ºÎ®¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ý¥ó¥³¥Ä²á¤®¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÏÆÃ¤Ë¡Ø¤½¤Î¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ²¹ÅÙ´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ù¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¡£¤½¤Î°Ù¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÊüÁ÷½ÐÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤âÀâÌÀ¡£¡Ö¤¿¤À¤½¤ì¤ÏÊÔ½¸¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤ã½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÁí°Õ¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¡£ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£