カーリング女子日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が第一関門を突破した。

２０２６年世界選手権（３月、カナダ）の国別出場枠を懸けたパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ、米ミネソタ州）は、２４日で４日目が終了。通算成績５勝０敗の中国と米国がプレーオフ進出を決めた。ＬＳは中国と米国に敗れ、通算成績３勝２敗。プレーオフ進出の残り２枠は、同成績のカナダと通算成績２勝３敗のオーストラリアと韓国で争う構図となった。

その一方でメキシコとニュージーランドは通算成績０勝５敗と低迷。ＬＳは上位６チーム入りが確定し、世界選手権の国別出場枠を手にした。女子日本代表は２６年１月２８日までのワールドカーリングチームランキング（ＷＴＲ）の対象大会で獲得したポイントのうち、上位８大会分のポイントの合計値で最上位のチームが選出される。

ＬＳはミラノ・コルティナ五輪の出場を逃したが、新たな気持ちで再始動。スキップ・藤沢五月は「五輪イヤーの世界選手権は、国によっては五輪の代表チームがそのまま選ばれることもあるが、日本は全てのチームにチャンスをいただけていることに何かしらの必ず意味がある。９月の代表決定戦で負けたことにも必ず意味がある。それをしっかり受け止めて今季戦いたい」と決意を述べていた。