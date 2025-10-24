◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子 第１節 大阪Ｂ―サントリー（２４日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）

昨季王者のサントリーと昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂが対戦する。

サントリーは新主将の高橋藍を中心に円陣を組み、小野寺太志、副主将の喜入祥充、２１８センチのムセルスキーらが声を出して気合を入れ、準備運動を開始した。対するホームの大阪Ｂも新主将の西田有志はチューブを使って上半身を動かし、世界バレー代表のエバデダン・ラリーらもストレッチを開始。フランス代表で五輪連覇した新加入のセッター・ブリザールも姿を見せた。既に多くの観客が席について選手の様子を見守っている。

午後７時１０分頃の開始から約３時間前にはグッズ売り場は盛り上がり、列を作っていた。約１万人収容のアリーナのチケットは完売。会場のジーライオンアリーナ神戸は、バスケットボール男子のＢリーグの神戸ストークスの本拠地で、２５日には１２時５分からＢリーグの神戸ストークスと熊本ヴォルターズが対決し、１９時５分から大同生命ＳＶリーグの大阪Ｂとサントリーが対戦と２大トップリーグ同日開催が予定されている。

◆大同生命ＳＶリーグ 昨季新たに開幕し、２０２７年シーズンまでに完全プロリーグ化、３０年に世界最高峰リーグを目指す国内最高峰リーグ。「Ｓ」には「Ｓｔｒｏｎｇ（強く）」「Ｓｐｒｅａｄ（広く）」「Ｓｏｃｉｅｔｙ（社会）」などの意味がある。女子は１０日に開幕し、男子はこの日のサントリー―大阪Ｂの一戦で開幕。男子は４月中旬までレギュラーシーズンを行い、上位チームが進むチャンピオンシップは来年５月から始まる。