【千葉ロッテ】侍ジャパンとコラボ！ 種市篤暉投手のTシャツやフェイスタオルなどグッズ計10種類の受注販売開始！

「僕のグッズを持って球場に」

千葉ロッテマリーンズはマリーンズオンラインストアにて「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズの受注販売を、10月24日(金)より開始した。

11月15日(土)から東京ドームで開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」の出場選手にマリーンズから選出された、種市篤暉投手の侍ジャパンのコラボグッズ。デザインはホームとビジターの2種類で展開され、Tシャツやフェイスタオルなど計10種類がラインナップされている。

＜種市篤暉投手 コメント＞

「3月の侍ジャパンに引き続き選出いただけてとても光栄に思います。マリーンズの代表として恥じないピッチングが見せられるように頑張ってきます。今回販売されるグッズもそうですし、僕のグッズを持って球場に足を運んでいただけると嬉しいです」。

＜ 「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズ 商品一例 ＞

・Tシャツ(カラー:ホワイト、ネイビー)：130㎝/3,500円。 S、M、L、XL/4,000円

・フェイスタオル：2,000円

・スクエア型アクリルキーホルダー：700円

・ユニホーム型サコッシュ：3,800円。

全て税込。

販売はマリーンズオンラインストアにて10月24日(金)12時00分から11月3日(月・祝)23時59分まで受注。詳細はマリーンズオンラインストアにて確認可能。

※受注商品のため商品到着は11月15日(土)、16日(日)に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」終了後となる。



画像提供：千葉ロッテマリーンズ