

BE:FIRST - 夢中 / THE FIRST TAKEサムネイル

ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが24日、約２年ぶりに「THE FIRST TAKE」（10月24日22時よりプレミア公開）に登場。ストリーミング累計再生回数１億回を自身最速で突破した「夢中」をピアノのみのスペシャルアレンジで一発撮りパフォーマンス。

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第604回公開の詳細が発表となった。

第604回は、高いパフォーマンススキルとそれぞれの個性が光るダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが約２年ぶりに登場。

披露するのは、ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろされ、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数にて、自身最速で1億回を突破したゴスペル調のラブソング「夢中」。

６人の折り重なる声がより美しく際立つ、ピアノのみのスペシャルアレンジにて一発撮りパフォーマンス。

BE:FIRSTコメント

2年前に出演したときは本当に緊張していたのですが、今回はすごい気持ちよく歌わせていただきました。「夢中」はBE:FIRSTでも割と珍しい、すごいストレートなラブソングになっているんですけれども、聴いてくれる方に寄り添えるような声で歌おうと思って歌いました。いつも音源で歌わせていただいている曲なんですけど、今回はピアノバージョンということでより感情豊かに、６人の表現を存分に楽しんでもらえるようなパフォーマンスになったかなと思います。