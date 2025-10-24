欧州株　売り優勢、米ＣＰＩや週末を控えて調整含み
東京時間18:07現在
英ＦＴＳＥ100　 9571.73（-6.84　-0.07%）
独ＤＡＸ　　24184.63（-23.16　-0.10%）
仏ＣＡＣ40　 8189.47（-36.31　-0.44%）
スイスＳＭＩ　 12557.70（+0.43　+0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:07現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46934.00（+12.00　+0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6789.25（+14.25　+0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25350.75（+96.75　+0.38%）