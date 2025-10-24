欧州株 売り優勢、米ＣＰＩや週末を控えて調整含み
欧州株 売り優勢、米ＣＰＩや週末を控えて調整含み
東京時間18:07現在
英ＦＴＳＥ100 9571.73（-6.84 -0.07%）
独ＤＡＸ 24184.63（-23.16 -0.10%）
仏ＣＡＣ40 8189.47（-36.31 -0.44%）
スイスＳＭＩ 12557.70（+0.43 +0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:07現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46934.00（+12.00 +0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6789.25（+14.25 +0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25350.75（+96.75 +0.38%）
東京時間18:07現在
英ＦＴＳＥ100 9571.73（-6.84 -0.07%）
独ＤＡＸ 24184.63（-23.16 -0.10%）
仏ＣＡＣ40 8189.47（-36.31 -0.44%）
スイスＳＭＩ 12557.70（+0.43 +0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:07現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46934.00（+12.00 +0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6789.25（+14.25 +0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25350.75（+96.75 +0.38%）