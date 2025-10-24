アジア株 総じて上昇、上海株と香港株は続伸 アジア株 総じて上昇、上海株と香港株は続伸

東京時間17:45現在

香港ハンセン指数 26160.15（+192.17 +0.74%）

中国上海総合指数 3950.31（+27.90 +0.71%）

台湾加権指数 27532.26（休場）

韓国総合株価指数 3941.59（+96.03 +2.50%）

豪ＡＳＸ２００指数 9018.95（-13.80 -0.15%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84056.31（-500.09 -0.59%）



２４日のアジア株は総じて上昇。３０日に米中首脳会談が開催されると報じられたことで、両国の貿易協議の進展への期待感などから買いが広がった。上海株は続伸。ハイテク株や素材株を中心に堅調な動きを見せた。豪州株は小反落。ハイテク株や素材株が上昇したものの、ヘルスケアや生活必需品が売られた。台湾市場は休場。



上海総合指数は続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、化学製品メーカーの寧夏宝豊能源集団、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団が買われる一方で、化学繊維メーカーの恒力石化、化学品メーカーの万華化学集団が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）が買われる一方で、医薬品メーカーの石薬集団、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズが買われる一方で、医薬品メーカーのＣＳＬ、バイオ医薬品会社のテリックス・ファーマシューティカルズ、小売りチェーンのコールズ・グループが売られた。

