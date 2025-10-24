ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８１、伊８０ｂｐ やや拡大傾向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 2.614
フランス 3.424（+81）
イタリア 3.41（+80）
スペイン 3.151（+54）
オランダ 2.768（+15）
ギリシャ 3.276（+66）
ポルトガル 3.004（+39）
ベルギー 3.17（+56）
オーストリア 2.918（+30）
アイルランド 2.857（+24）
フィンランド 2.986（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
