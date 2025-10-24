ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８１、伊８０ｂｐ　やや拡大傾向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ　　　　2.614
フランス　　　3.424（+81）
イタリア　　　3.41（+80）
スペイン　　　3.151（+54）
オランダ　　　2.768（+15）
ギリシャ　　　3.276（+66）
ポルトガル　　　3.004（+39）
ベルギー　　　3.17（+56）
オーストリア　2.918（+30）
アイルランド　2.857（+24）
フィンランド　2.986（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）