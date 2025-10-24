秋田県東成瀬村で4人がクマに襲われ、午後4時すぎ、男性1人の死亡が確認されました。残る3人も重傷です。

外で作業をしていた70代の夫婦がクマに襲われ、助けに行った男性2人がさらに襲われたとみられます。