ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 秋田・東成瀬村で4人がクマに襲われる 男性1人の死亡確認 残る3人… 秋田・東成瀬村で4人がクマに襲われる 男性1人の死亡確認 残る3人も重傷 秋田・東成瀬村で4人がクマに襲われる 男性1人の死亡確認 残る3人も重傷 2025年10月24日 18時35分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 秋田県東成瀬村で4人がクマに襲われ、午後4時すぎ、男性1人の死亡が確認されました。残る3人も重傷です。外で作業をしていた70代の夫婦がクマに襲われ、助けに行った男性2人がさらに襲われたとみられます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 神奈川, 住宅, 床暖房, 在宅医療, 葬儀, 生花, マンション, リペア工事, 思いやり