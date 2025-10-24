ももクロ・佐々木彩夏、『AYAKA NATION 2024&2025』Blu-ray発売記念に未公開映像ありの上映イベント開催決定
ももいろクローバーZ・佐々木彩夏が、2025年11月28日にリリースする『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-rayの発売を記念して、2026年2月22日に＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」LIVE & Secret Special Movie+＞を実施することを発表した。
本イベントでは、神奈川県・千葉県・埼玉県の3カ所にて、2024年に開催された＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」＞の本編に加えて、ツアーのバックヤードを映したメイキングのダイジェストを初公開。さらに、2023年に開催した＜AYAKA NATION 2023 in YOKOHAMA Arena 〜FRIENDS〜＞より、あーりんがもう一度観てほしい2曲を本上映会限りで特別上映する貴重なイベントとなっている。＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」＞は開催当時、18歳未満の方の入場が制限されていたが、今回の上映会では全年齢参加可能で、ペンライトやコールなどの声援が可能な応援上映となる。本イベントへは、『AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-rayを対象期間内にて予約すると抽選に参加でき、当選者にはイベント参加権利が与えられる。詳細をよく読んで参加してほしい。
また、『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-rayの展開図も公開された。両A面となるパッケージビジュアルやブックレットの一部、レーベルデザインを観ることができる。ブックレットには両年のライブ写真が満載とのことだ。
現在、ファンクラブ先行予約受付中の本商品では、特別な賞品が当たるSpecial Content抽選会の実施が決定している。10月26日までのファンクラブ先行予約期間内に予約した全員が対象となり、佐々木からの個人に向けた限定メッセージ動画や、佐々木直筆のサイン入りポスターなどが当たる企画となっている。
今回発売される作品は、2024年9月28日に東京・Zepp Hanedaにて開催されたソロコンサート＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」＞と、2025年6月14日に東京・TOKYO GARDEN THEATERで開催されたソロコンサート＜AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜＞の2作が1つのパッケージに収録されている。
2024年に開催された＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」＞は、毎年開催しているソロコンサート＜AYAKA NATION＞としては初の全国3カ所・東名阪Zeppツアーで開催されたライブ。タイトルの通り「秘密のVIP ROOM」というコンセプトが掲げられ、ライブ参戦者にはあーりんからの招待状が届けられたり、客席の1人を“超VIP”と称して、ステージに招き入れるというサプライズ企画が実施されるなどの演出が実施されたという。ポールダンス、ラスベガスのショーを彷彿させるセットと楽曲や、DJ A-RINとしてメドレーやリミックスを披露するなど佐々木としての挑戦も含まれたソロコンサートとなった。
2025年に開催された＜AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜＞は、“VIP ROOM A⁺”という2024年のライブツアーの世界観を踏襲しつつ、“〜the Voyage〜”というサブタイトルのもと「航海」がコンセプトとなったライブ。ソロ楽曲やももクロ曲を織り交ぜながら世界旅行するというセットリストとそれぞれの地域に合わせた衣装が特徴的なソロコンサートになったとのこと。
■＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」LIVE & Secret Special Movie+＞
▼日時：
2026年2月22日（日）
※時間は会場により開始時間が異なります。
▼会場：
・神奈川県某所
・埼玉県某所
・千葉県某所
※計3箇所予定
▼チケット代
3,300円（税込）
▼スケジュール
・ANGEL EYES会員先行予約期間：
2025/9/10（水）18:11 〜 2025/10/26（日）23:59
※10月14日（火）00:00〜9:59の間は予約受付が停止となります。
※予定数に達し次第、受付終了となります。
商品お届け日：2025/11/28（金）予定
・キングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]
一般予約期間：2025/11/4（火）18:11 〜（予定）
※ANGEL EYES会員先行予約期間に予定数に達した場合はキングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]での発売はございません。
※予定数に達し次第、受付終了となります。
AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025 LIVE Blu-ray
予約者抽選応募企画参加権利付与対象期間：2025/11/4（火）18:11〜2025/11/16（日）23:59
商品お届け日：2025/11/29（土）以降予定
キングレコード公式オンラインショップ[ELR store（KING e-shop）]にて発売が実施となった場合、指定期間内にご予約していただきました方へ抽選応募企画参加権利が付与されます。また、予定数に達し次第、販売終了に伴い抽選応募企画の参加権利付与も終了とさせていただきます。
詳細：https://mcz-release.com/live/ayaka_nation_vip/
【お問い合わせ】
キングレコード株式会社
ももいろクローバーZ キャンペーン係
kingpr.momoclo.cp@kingrecords.co.jp
※ご返信にはお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
※上記問い合わせ先以外へのお問い合わせは固くお断りいたします。
※お電話でのお問い合わせは対応いたしかねます。ご了承ください。
■『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-ray
お届け日：2025年11月28日（金）
特設サイト：https://mcz-release.com/live/ayaka_nation_vip/
予約リンク：https://mailivis.jp/shop/r/r6-momoclo/
品番：NXD-1120〜1
価格：\12,100（税抜価格：￥11,000）
形態：Blu-ray2枚
音声：リニアPCM 2ch
[Blu-ray]
DISC1：AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」in Zepp Haneda
DISC2：AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜
▼公演セットリスト
2024年9月28日（土）
【AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」in Zepp Haneda】
01.Lady Cat
02.Ladybird
03.Bunny Gone Bad
04.A-RIN NEW SCHOOL HIP HOP メドレー（produced by A.G.O.）
05.桃照桃神
06.リバイバル
07.Girls Meeting
08.Memories, Stories
09.追憶のファンファーレ
10.レディ・メイ
11.Guns N’ Diamond
12.ロードショー
＜ENCORE＞
13.あーりんは反抗期！
14.あーりんはあーりん♡
15.空でも虹でも星でもない
16.だって あーりんなんだもーん☆
2025年6月14日（土）
【AYAKA NATION 2025 VIP ROOM A⁺ 〜the Voyage〜】
01.Ladybird
02.華麗なる復讐
03.『Z』の誓い
04.満漢全席
05.GOUNN
06.VIP ROOM A+ 〜the Voyage〜 南国トロピカルメドレー
07.Early SUMMER!!!
08.More & More feat. ももいろクローバーZ
09.LOST CHILD（Jersey-Trap Edit）
10.ジョイフルワンダーランド
11.Grenade
12.SPECIALIZER
13.鉄血†Gravity
14.My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）
15.Lady Cat
16.黒い週末
17.Where We Go
＜ENCORE＞
あーりんちゅあ
18.A-rin Kingdom
19.Link Link
20.ハッピー♡スイート♡バースデー！（A-rin 10th Anniversary ver.）
21.あーりんは反抗期！
22.だって あーりんなんだもーん☆
◆【AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025】LIVE Blu-ray発売記念Special content抽選会
▼Special content
・A-rin賞：当選者様へ向けた限定メッセージ動画
└3名
※あーりんから呼んでほしいお名前（ニックネーム可）と自分へのメッセージ（応援してほしい、お祝いしてほしいなど）をお送りいただき、あなただけへのメッセージをプレゼント
（例：部活動、受験、仕事などを応援してほしい・結婚したのでお祝いしてほしい・誕生日のメッセージがほしいなど）
※A-rin賞応募時の注意事項もあわせてご確認ください。
・Sasaki賞：宛名 / あーりんサイン入りポスター（A2サイズ予定）
└計6名
※絵柄をお選びいただけます
※宛名は本名とさせていただきます。
Link Voyage：3名
Link VIP ROOM A+：3名
・Voyage賞：両A面ジャケットポスター（A2サイズ予定）
└100名
※ポスター絵柄はランダムになります
Link Voyage：50名
Link VIP ROOM A+：50名
▼応募方法
【AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025】LIVE Blu-rayのAE会員先行予約をしていただいた方に、ご登録していただいているメールアドレス宛へ、シリアルナンバーを記載したメールをはるえ商店よりお送りさせていただきます。
※先行予約期間にてご予約されているお客様もシリアルナンバー付与対象となります。
シリアルナンバーを使用し、メール記載のURLから、抽選特設応募ページにアクセスし、画面の指示にしたがってご応募ください。
シリアルナンバー1つにつき、1回のご応募が可能です。
（※ご購入いただいた枚数分のご応募が可能です）。
Special contentは選択することが可能ですが、ご希望のSpecial contentが当たるとは限りません。
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※ANGEL EYES会員先行予約期間内にご予約された方全員が抽選応募対象者となります。
▼シリアルナンバー発行メール送付
2025年11月5日（水）18:00頃
▼シリアルナンバー使用抽選応募期間
2025年11月5日（水）18:00〜2025年12月7日（日）23:59
こちらの企画に関する注意事項や詳細については、
下記【AYAKA NATION VIP ROOM A+ Special Edition 2024 & 2025】特設サイトにて記載しておりますので、必ずご確認いただきますようお願いいたします。
