LE SSERAFIMが、1stシングル「SPAGHETTI」をリリースし、タイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」のMVを公開した。

◆LE SSERAFIM 動画

MVは、眉毛を染め、スモーキーメイクにオレンジ色のヘアカラー、初めて試みるミディアムボブのヘアスタイリングなど、メンバーの大胆なビジュアルチェンジが特徴的だという。また、フィーチャリングアーティストとして参加したBTSのJ-HOPEがMVに登場し、強烈な存在感を誇った。J-HOPEは華やかな照明とビートに合わせて、圧巻のラップを披露している。

今回のMVは、コ・ウォンテ監督が演出を担当した。有名な写真家として知られるコ・ウォンテは、LE SSERAFIMと共に初の映像演出を手掛け、新鮮な作品を完成させた。食材が空中に浮いていたり、背景を2Dアニメーションのように表現したりと、様々な映像効果と演出が印象的な作品になっているとのこと。LE SSERAFIMは、所属レーベルSOURCE MUSICを通じて、「トマトソースを浴びるシーンを撮ったとき、まるでソースでシャワーを浴びた気分でした」とMV制作の様子を語った。メンバーは、スパゲッティのお皿と食卓をステージにして、パフォーマンスを繰り広げている。“歯の間に挟まった SPAGHETTI”、 “頭の中に入り込んだ SSERAFIM”など、直感的な歌詞をユーモアたっぷりに表現した動作が、パフォーマンスの「KICK（隠し味）」になっているという。

1stシングル「SPAGHETTI」は、1度ハマったら抜け出せないような彼女たち魅力が盛り込まれてた新曲2曲が収録されている。タイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」のほかに、「Pearlies (My oyster is the world)」は、HUH YUNJINがワールドツアーの仁川公演で語った言葉から誕生した楽曲で、ファンへの感謝の気持ちを込めたファンソングだ。

LE SSERAFIMは、10月24日17時5分に放送されるKBS2「ミュージックバンク」に出演し、タイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」を初披露する。また、スパゲッティをテーマに制作したカムバック番組が午後10時よりMnetとM2のYouTubeチャンネルで公開される。LE SSERAFIMは、11月18日〜19日に自身初のワールドツアー＜2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’＞のアンコール公演を控えており、初めて東京ドームのステージに立つ。

◆ ◆ ◆

◾️LE SSERAFIM 1問1答コメント

Q. 1stシングル「SPAGHETTI」リリースに対する感想を聞かせてください。

LE SSERAFIM : 約7ヶ月ぶりにカムバックすることになり、とてもワクワクして嬉しい気持ちです。わたしたちLE SSERAFIMの新しい姿をお見せできると思いますので、とても楽しみにしています。一生懸命に準備しましたので、多くの方々に今作のユーモア溢れる魅力をお届けできたら嬉しいです。

Q. 1stシングル「SPAGHETTI」について、どんな作品か教えてください。

LE SSERAFIM : 嫌いな食べ物でも、ずっと食べていると何故か手が伸びてしまう瞬間があります。その食べ物が好きだったのか嫌いだったのか分からなくなりつつ、徐々に夢中になっていく経験をすることがあります。これに似たような興味深くて中毒性のあるLE SSERAFIMの魅力を表現した作品が、1st Single ‘SPAGHETTI’です。絡まるスパゲッティのように、一度ハマったら抜け出せないわたしたちLE SSERAFIMの魅力が盛り込まれています。たくさん聴いていただけたら嬉しいです！

Q. タイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」を初めて聴いた時の感想を聞かせてください。

SAKURA : ワクワクするような楽曲で、とても気に入りました。LE SSERAFIMが笑顔でパフォーマンスする姿が好きなので、今回の楽曲は、明るい表情をする部分もあり、歌詞も振り付けも面白いので、特に楽しく活動できると思いました。

KAZUHA : 中毒性の強い楽曲だと感じました。ガイド音源も魅力的で、この雰囲気を上手く表現するためにたくさん研究しなければならないと思いました。

HONG EUNCHAE : 独特なボーカルが目立つイントロ部分が新鮮で印象的でした。コーラスもとても楽しくて、様々な魅力をお見せできそうなので、聴いてすぐに気に入りました。

Q. タイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」の音源、パフォーマンスのポイントを教えてください。

KIM CHAEWON : 一度聴いただけで、すぐに口ずさみたくなるような中毒性の強い楽曲です。“噛んで ちぎって 味わって 楽しんでいって”、“頭の中に入り込んだ SSERAFIM”など、直観的な歌詞が聴いていて楽しませてくれます。このようなユーモア溢れる部分に注目して聴いていただけると嬉しいです。

KAZUHA : 今回は、メンバー全員がビジュアルでも新しい姿をお見せできると思いますので、ファンの皆さんに喜んでいただけたら嬉しいです。また、パフォーマンスでお見せする多彩な表現にも注目してください。

Q. 1stシングル「SPAGHETTI」を準備しながら特にこだわった部分はありますか。

SAKURA : タイトル曲の楽曲制作に参加できてとても楽しかったです。特にこだわった部分は、歌詞に意味を込めることです。楽しいメロディの中に確実なメッセージを盛り込むことが、LE SSERAFIMならではの姿だと思っているので、どんな言葉をお伝えするか一生懸命に考えました。

HUH YUNJIN : とても楽しく楽曲制作に取り組みました。タイトル曲は、5th Mini Album ‘HOT’のタイトル曲「HOT」の活動において、音楽番組で1位を獲得した日にインスピレーションを得ました。「歯の間に挟まった食べ物のように、わたしたちも多くの人の頭の中に入ることができた」という気がして、これをもとに作業を始めました。収録曲「Pearlies (My oyster is the world)」は、FEARNOT(ファンダム名)の皆さんにお伝えしたい気持ちを込めた楽曲です。是非、歌詞に注目して聴いていただけたら嬉しいです。

Q. フィーチャリングアーティスト、BTSのJ-HOPEさんとの会話で記憶に残っていることはありますか。

KIM CHAEWON : 本当に有難いことにJ-HOPE先輩とお話する機会があったのですが、J-HOPE先輩が「楽曲がとても良くて参加したいと思いました」「応援しています」という素敵な言葉を掛けてくださって、わたしたちもより一層頑張ることができました。

SAKURA : 初めてJ-HOPE先輩がレコーディングしたバージョンの音源を聴いたとき、鳥肌が立ったことを今でも覚えています。J-HOPE先輩がフィーチャリングに参加してくださったおかげで、楽曲もさらに輝いて魅力的なものになりました。一生感謝し続けます。

HUH YUNJIN : 昨年、光栄なことにわたしがJ-HOPE先輩の楽曲に参加させていただきましたが、今回はJ-HOPE先輩がわたしたちLE SSERAFIMの楽曲に参加してくださって、本当に感謝しています。文字通り、この楽曲の「KICK (隠し味)」になってくださいました。

KAZUHA : J-HOPE先輩がレコーディングしたバージョンの音源をメンバーたちと一緒に聴いたのですが、本当に格好よくてみんなで感動した瞬間が記憶に残っています。今回のタイトル曲の「KICK (隠し味)」になっていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

HONG EUNCHAE : 尊敬するJ-HOPE先輩と一緒に楽曲をお届けできることが、本当に光栄です。特に、今回の楽曲がとても良いと何度もお話してくださったので、準備するときに大きな自信を持って取り組むことができました。改めて本当にありがとうございます。

Q.レコーディングの際のエピソードで、記憶に残っていることがあれば教えてください。

SAKURA : 初めてレコーディングした際、プロデューサーの方にコーラス部分が上手く表現できていると褒めていただきました。とてもユーモア溢れる楽曲なので、レコーディングしている間ずっと笑顔で過ごしていた記憶があります。

HONG EUNCHAE : “歯の間に挟まった SPAGHETTI” という部分のように、ウィットに富んだ歌詞の魅力を上手く表現できるように努力しました。

Q. タイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」をどんな瞬間や状況で聴くのが良いですか。

HUH YUNJIN : ”Eat it up”という歌詞は、何かを“破る”という意味に近いため、何かをやり遂げなければならないことがあるときに、”eat it up”と歌いながら自信をつけていただけたらと思います。

KAZUHA : とても楽しい楽曲なので、個人的には運動するときに聴くことをおすすめします！わたしたちも振り付けの練習前、体をほぐすときにこの曲を聴きながらプランクをしていました。

Q. 現在、絡まるSPAGHETTIのようにLE SSERAFIMを魅了しているものはありますか。

KIM CHAEWON : FEARNOTです！強烈なコンセプトで、新しい姿をファンの皆さんにお届けする方法をいつも悩みながら過ごしています。

SAKURA : 運動です。今回のタイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」の振り付けを練習しながら、久しぶりにメンバー全員で一緒に運動する時間もあり、個人的にも運動に楽しさを感じるようになりました。ワールドツアー以降、ランニングなどの運動を続けています！

HUH YUNJIN : 今回のコンセプトのために眉毛の脱色をしたのですが、とても気に入りました！最近はこのスタイリングにハマっています。

KAZUHA : 最近、スケトウダラのスープにハマっています！しきりに思い出します。

HONG EUNCHAE : アメリカーノです。毎日起きたらすぐに思い浮かぶほどハマっています。

Q. 1stシングル「SPAGHETTI」でどんな反応を期待していますか。

LE SSERAFIM : 「さすがLE SSERAFIM。LE SSERAFIMらしいけれど新しい」という反応をいただけたら嬉しいです。新鮮な姿でファンの皆さんを驚かせたいので、新しい挑戦もたくさんして、一生懸命に準備しました。楽曲とパフォーマンスはLE SSERAFIMならではの雰囲気ですが、その中でも成長した新しい姿をお届けできるのではないかと思います。

Q. 1stシングル「SPAGHETTI」のリリースを待ちわびていたFEARNOTの皆さんに一言お願いします。

LE SSERAFIM : FEARNOT！本日ついに一生懸命準備した1st Single ‘SPAGHETTI’がリリースされました！

FEARNOTの皆さんがわたしたちの原動力になってくださるおかげで、素敵な作品が完成したと思います。FEARNOTの皆さんが誇りに思えるような作品になるように願っています。FEARNOTの皆さんに楽しんでいただけるように、一生懸命に、そして面白い活動にしますので、今回もたくさん期待してください。一緒に楽しく幸せな思い出を作りましょう。いつもありがとうございます！

◆ ◆ ◆

◾️1stシングル「SPAGHETTI」 配信：https://lesserafim.lnk.to/spaghetti_jpWE