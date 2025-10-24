「松本潤さんにハマって…」「牛カツが大好き」日本愛が止まらない…王女ピョンガン出演人気韓国俳優イ・ジフン来日密着！【コリアン・シネマ・ウィーク2025】
【写真】顔小さっ…！人気韓国俳優イ・ジフン全身ショット
駐日韓国文化院が主催する恒例の韓国映画祭「コリアン・シネマ・ウィーク2025」が、2025年10月17日（金）から20日（月）まで、東京・四谷の駐日韓国文化院で開催されました！
韓日国交正常化60周年を記念し、日本の小説／映画を原作とした韓国映画と、韓国の最新作の二本立てで幅広いジャンルを紹介する今回の映画祭。
大ヒット韓国ドラマ『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』や『99億の女』『青い海の伝説』など数々の人気作に出演し、昨年日本でも映画『壁越しの彼女』が公開されたばかりの彼。大盛況となったイベントの模様を、優しさ溢れるコメントとともにお届けします！
■話題の韓国映画『ノイズ・マンション』ストーリー
無職でニートのコウル（キョン・スジン）は、弟で弁護士のドゥオン（イ・ジフン）の家に居候していた。コウルはシングルファザーの弟の子どもの面倒を見ていたが、おせっかいすぎて子どもを従えて家の敷地内を勝手にパトロールし、通報するなど正義感を発揮。そんな姉を理解できないドゥオンは子どもへの影響を鑑み、やめるよう促すが、言うことを聞かないため家を追い出すことに。
仕方がなくコウルは安アパート「ペクスマンション」に入居するが、連日、深夜になるとマンション内に異常に大きな音が鳴り響く。マンション内の住人が謎の騒音に悩まされ続け不眠に陥っていると知った¨おせっかい¨なコウルは、音の犯人を突き止めるために動きだすが…。
コウルが巻き込まれる不気味な謎に、弟ドゥオン（イ・ジフン）はどのように関わっていくのか―。
現代社会の問題を背景に、予想を覆すサスペンスフルな展開がコメディタッチで繰り広げられます。
■サプライズ登場！度肝を抜かれるほどのスタイルとオーラ、美肌にどよめきが！
映画終映後、司会の古家正亨さんの呼び込みでステージに登場したイ・ジフンさん。
なんと、登壇場所は観客席！客席の後ろからサプライズ登場したイ・ジフンさん。あまりにも突然の登場かつ、184cmという長身に超小顔の抜群のスタイルとオーラに一瞬静まり返るほど。その後、会場からは驚きと歓喜の拍手が巻き起こりました！
「こんなに大勢の方々に映画『ノイズ・マンション』ご覧いただき、僕に会いに来てくださったということで感動しております。幸せな気持ちでいっぱいです」と、感動を胸にファンに挨拶。
客席で上映を見守っている間「ドキドキしていた」という可愛い裏話も飛び出しました。
■映画出演は10年越しの「運命」！涙なしでは語れない約束の作品
話題は、上映されたサスペンスコメディ映画『ノイズ・マンション』へ。
マンションでの騒音問題をテーマにした本作は、現代社会を風刺するテーマが新鮮で、脚本がとても面白かったことが出演のきっかけになったと語ります。
さらに、驚きの出演秘話が明かされました。
本作のイ・ルダ監督とは、実は10年前に出会っていたというのです。
「僕が新人時代初めてキャスティングされた映画で、イ・ルダ監督は演出部の助監督を務めていました。様々な紆余曲折がありまして、この映画は完成することなくお蔵入りになってしまったのですけれども、その時に2人で約束をしました。『いつかイ・ルダさんが本当の監督になったら、そして僕がいつか立派な俳優になったら、ぜひ一緒に作品を作ろう』と約束をしました。
それから時が流れまして、10年という時が流れたわけですけれども、イ・ルダ監督がついに監督デビュー作を取ることになりまして、僕のことをキャスティングしてくれました。
僕自身は、イ・ルダ監督が自分をキャスティングしたということは最初、知らなかったんですね。
知らずに会いに行って、ドアを開けたら監督がいて、10年ぶりに再会しました」
監督と10年ぶりに再会を果たした時、「これは絶対に出演しなくてはならない」と決心したというイ・ジフンさん。このエピソードを聞いたファンからは、10年越しの夢が叶ったことへの感動で大きな拍手が送られました。
完成した映画を初めて見た時、「本当にたくさん涙を流しました」と告白。
隣に座っていたイ・ルダ監督に「どうして泣くの。泣いちゃダメじゃないの」と声をかけられ、胸がいっぱいになったそうです。
また、好きなジャンルについては「演じること自体が好き」としつつも、最も面白いと感じるのは「時代劇」だと語りました。
「生きたことのない時代を演じるのは、演技者としてもとても自由に、様々な試みができる」という点に魅力を感じているとのこと。
2026年1月からKBSで時代劇を撮影開始するそうです！
さらには10月末から撮影に入るという最新映画『I'm Your Man（原題：아임유어맨）』についても言及。刑事の息子と、なんと賭博師の母親という異色の組み合わせだそうで、「聞いただけでも面白いと思いませんか？」と、会場の期待を高めました。
■日本が大好き！「牛カツ」が大好物
トークは、公式には4回目という来日話に。実はプライベートでは12回日本を訪れているという大の親日家！
イ・ジフンさんは「とにかく日本の『牛カツ』が大好物でして、来るたびに食べています。そして、日本の風景、雰囲気、本当に何もかもが大好きです」と日本の魅力を熱弁。
特に牛カツは原宿の「もと村」がお気に入りだそうで、古家さんに「今から一緒に行きませんか？」と話すほど！ さらに、「ぜひとも『もと村』のモデルに！」と広報大使になりたいと熱烈にアピールする一幕もあり、打ち合わせの時から「もと村」愛を語り尽くしていたことが明らかに。
この牛カツ愛に、会場はほっこりムードに包まれました。
日本が大好きという言葉通り、5か月前は札幌へ、3か月前には東京に来たばかりというイ・ジフンさん。
「5か月前の札幌では、ラーメンを食べたり、おいしいものをたくさんいただきました。
3か月前に東京に来た際には、渋谷で牛カツを食べ、原宿、表参道、代官山までずっと写真を撮りながら散歩をしました。その時に航空会社と東京のホテルからコラボレーションしてほしいという依頼もあり、SNSに写真を投稿したりもしました」
■『ごくせん』の大ファン！松本潤さんにハマり、何度も見返した
日本の作品もよく見ているというイ・ジフンさん。
特にハマったのは、ドラマ『ごくせん』だそうで、「俳優になるという夢すらまだ抱いていない時だったんですけれども、松本潤さんにハマりまして、涙を流しながら何度も見た覚えがあります」と熱いコメント。
イ・ジフンさんは、「日本の作品、ドラマや映画に出たくて本当にたまらない」と日本の作品への出演意欲を強調。
日本の監督作品に韓国で出演した経験（SABU監督『アンダー・ユア・ベッド』）にも触れ、
「SABU監督が韓国にいらっしゃった時、所属事務所に確認も取らず、とにかく監督に会って色々とお話がしたいということで会いに行きました。そこで『ぜひ出させてください』ということで出演させていただいたんです」と、自ら出演を熱望したという、エピソードを明かしました。
「韓国で撮影する日本の作品に出演する夢が叶ったので、次はぜひとも日本現地で、日本の俳優さんやスタッフの皆さんと、温かい笑顔を交わしながら作品を制作してみたい」と、日本での本格的な活動への夢を改めて語りました。
■レタスクラブの取材をきっかけに「優しい」という日本語を覚えた
このイベントの前日（10月17日）にレタスクラブWEB取材班はイ・ジフンさんにインタビューを実施していました。その時の取材で、「優しい」という日本語を覚えてくださったそうで…。
「レタスクラブの記者の方がことあるごとに『優しい』と言ってくれるので、それを僕も覚えまして、一緒に『優しい』を言い合いました」と、取材時の思い出を話してくださいました。
古家さんも「イ・ジフンさんとは初めてお会いしたのですが、スタッフを引き込む優しさをお持ちなんですよね」とイ・ジフンさんのジェントルな人柄を絶賛！
実は、2024年5月にイ・ジフンさんが映画『アンダー・ユア・ベッド』のPRで来日された際、レタスクラブが取材。
その時「次回来日する際はぜひまた取材させてください」とお伝えしたところ、彼は「もちろんです、約束！」と答えてくれていたのですが…。なんと、イ・ジフンさんはその「約束」をずっと覚えていてくださり、今回、来日するにあたりレタスクラブWEBでのインタビューが実現していました！ 本当に優しくて、真面目で義理堅く素敵な人柄のイ・ジフンさんにスタッフも感動しっぱなしでした（今回のインタビュー記事は11月公開予定）。
■質問コーナーでも「優しさ」あふれる対応とサービス精神に会場はうっとり
ここからは、参加者からの質問タイム！
質問：「イ・ジフンさんと同世代には素晴らしい俳優さんが多く、競争が激しいと思いますが、ご自分を分析したとき、他の人たちに比べて強みとなっているところを教えてください」
イ・ジフンさん：「僕の性格は、どちらかというと現実的で着実な方だと思っています。これまで演技をしてきた中で、誰々のようになりたいと思って演じてきたことはありません。地道に自分の演技を続けていきたいと、最初からそう思っていました。これからも常に自分を高めようと努力を続けながら、俳優として成長していきたいと思っています。……今お話しながら、ひとつ僕がすぐれているかもしれないというものを見つけました。（日本語で）『優しい』（笑）」
とお茶目に微笑みながら回答！
質問：「時代劇のドラマで、その時代に生きていないのに、なぜその時代の役の雰囲気を演技で出せるのでしょうか？」
イ・ジフンさん：「時代劇のオファーが来たら、撮影が入る前に、1、2か月前からその人物になりきって、その人物として日記を書き始めます。日記を書いていると、だんだんその人物に入り込んでいくんですね。そうなりますと、撮影が始まった時に、喋り方だとか、あとは目線だとか、そういったものが自然と役に なりきって、自然とその時代劇に必要な重みですとか、その特有の言い回しといったものが自然に出るようになります」
質問：「東京によくいらっしゃるということですが、どこで何をしていらっしゃいますか？」
イ・ジフンさん：「東京には、友人と一緒に来たりするんですけれども、ファッションが好きなので、服を見て回ったり、ドン・キホーテによく行きます。足のむくみを取るシートなどを必ず買っています。それから、牛カツをはじめ、おいしいお店を巡ることですね。時間的に余裕があった時はゴルフを楽しんだりしています」
■最後までサプライズ！ご本人発案で突然のお見送り会が実現！
トークショーの最後には、会場のファンに向けたフォトセッションが行われ、イ・ジフンさんの写真撮影がOKに。ファンの前で様々なポーズをとってくれたイ・ジフンさんですが、終了後には「本当に可愛かったですね」とファンを逆絶賛！最後に会場の皆さんと一緒にハートを作るポーズで記念撮影を行い、最高の思い出を残しました。
さらに、エンディングと思いきや、イ・ジフンさんご本人の発案で、急遽お見送り会実施のサプライズも！ 会場出口でニコニコと微笑みを絶やさず、来場者と触れ合うイ・ジフンさん。
終演後、参加者の方に感想をうかがうと、
「今回イ・ジフンさんのキラキラ度が想像を超えていました。人柄が素晴らしく、これから彼を追いかけたい！」
「ルックスも素敵でしたが、人柄や所作とか真面目さとか、古家さんへの対応とか、本当に人を惹きつける方だと思いました」と話してくださいました。
終始ファンへの優しさとサービス精神が溢れた上映会＆トークショーは、多くの感動と笑顔を残して幕を閉じました。「来年もまた来たい」と話していたイ・ジフンさん。その「約束」を誰もが楽しみにしていることでしょう。またの公式来日をお待ちしています！
イ・ジフン（lee jihoon）プロフィール
1988年生まれ。2013年にKBSのドラマ『学校2013』でデビュー。その後、映画、ドラマなど数多くの作品に出演、主演を務める実力派俳優。
主な出演作は、映画『ノイズ・マンション（2025年）』『アンダー・ユア・ベッド（2023年）』『壁越しの彼女（2023年）』、ドラマ『予期せぬ相続者（2024年）』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川（2021年）』『99憶の女（2019年）』『六龍が飛ぶ（2015年）』など。
