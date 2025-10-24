画像はイメージ

豊島区立目白庭園は、秋の庭園ライトアップ「TERASU（てらす）」を開催する。期間は11月22日（土）から12月7日（日）までの16日間。

大きな池の周囲に園路を巡らせた池泉回遊式の日本庭園。さまざまなモミジが赤や黄色に色づく園内では、毎年恒例のライトアップが行われる。地域の飲食店が出店されるほか、数多くの催しを用意。今年からコンセプトを「TERASU」にして開催される。

江戸時代から伝わる「紋切り遊び」の意匠を取り入れたランタンを近隣の学生が制作。手作りのランタンで夜道が照らされる。

11月21日（金）はプレオープンカメラマンサービスデーとして特別に三脚が使用できる。時間は19時00分から20時30分まで。先着50名の事前申込制で参加費800円（入園料込み）。

日中の9時00分から17時00分までは、入園無料で紅葉が楽しめるという。

イベント名

秋の庭園ライトアップ



開催期間

2025年11月22日（土）～12月7日（日）



開催時間

17時30分～21時00分（最終入園20時30分）



入園料

300円

※未就学児は無料



所在地

豊島区立目白庭園

東京都豊島区目白3-20-18