Awich × iri、コラボライブ＜M bit Live #4＞映像を期間限定YouTube無料配信
コラボレーションライブ＜M bit Live #4 Awich × iri＞が9月29日、東京・渋谷Spotify O-EASTで開催された。同公演より厳選されたライブ映像がM bit ProjectオフィシャルYouTubeチャンネルにて期間限定配信された。
＜M bit Live＞は“生きていく 好きな曲がふえていく”をスローガンに、ひとりひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクト“M bit Project”による一夜限りのコラボレーションライブ企画だ。その第1弾は＜Original Love Jazz Trio × STUTS＞、第2弾は＜UA × アイナ・ジ・エンド＞、第3弾は＜ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake＞という貴重なコラボレーションが実現した。
第4弾として開催されたコラボライブは、日本ヒップホップシーンを牽引するラッパーAwichとシンガーソングライターiriによる初ツーマン。アンコールは2組が揃って「Wonderland」をマッシュアップするなど圧巻のパフォーマンスが繰り広げられた。
ライブ映像の期間限定配信は10月24日18:00から11月1日23:59まで。
撮影◎俵 和彦
■YouTube期間限定配信＜M bit Live #4 Awich × iri＞
配信期間：10月24日(金)18:00〜11月1日(土)23:59
配信URL：M bit ProjectオフィシャルYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@mbitproject
※視聴 無料
【Awich×iri】
【iri】
【Awich】
