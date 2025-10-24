　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 101(　　　53)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　12(　　　12)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 138(　　 138)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 734(　　 734)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2112(　　 980)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　13(　　　 7)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 443(　　 327)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3896(　　1522)
　　　　　 　 　12月限　　　 66446(　 30528)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　34(　　　16)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 501(　　 253)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2164(　　 638)
　　　　　 　 　12月限　　　 40223(　 19581)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　26(　　　 6)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　89(　　　89)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 135(　　 135)
　　　　　 　 　12月限　　　　4267(　　4267)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　10(　　　10)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 361(　　 361)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 578(　　 578)
　　　　　 　 　12月限　　　 19032(　 19032)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース