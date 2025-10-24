主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 101( 53)
TOPIX先物 12月限 12( 12)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 138( 138)
TOPIX先物 12月限 8( 8)
日経225ミニ 12月限 734( 734)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2112( 980)
3月限 13( 7)
TOPIX先物 12月限 443( 327)
日経225ミニ 11月限 3896( 1522)
12月限 66446( 30528)
1月限 34( 16)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 501( 253)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 2164( 638)
12月限 40223( 19581)
1月限 26( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 89( 89)
日経225ミニ 11月限 135( 135)
12月限 4267( 4267)
1月限 10( 10)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 361( 361)
3月限 19( 19)
TOPIX先物 12月限 22( 22)
日経225ミニ 11月限 578( 578)
12月限 19032( 19032)
1月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース