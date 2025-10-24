「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」が再び登場、パワスピ・ポイントも獲得できるぞ　Sランク選手のカード付き！

カルビーが、コナミの運営するモバイルゲーム「プロ野球スピリッツA」とコラボレートした「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」が再び登場。2025年12月1日から全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで期間限定で販売する（2026年4月終売予定）。

2025年の日本シリーズはタイガースVSホークス！

いよいよSMBC日本シリーズ2025が10月25日、みずほPayPayドームで幕を開ける。セ・リーグのクライマックスシリーズを制した阪神タイガースと、パ・リーグのクライマックスシリーズを制した福岡ソフトバンクホークスの対戦。両方ともリーグ優勝したチームだ。先に4勝したチームが日本一の座を手にする。

阪神タイガースは、クライマックスシリーズでファーストステージを勝ち上がってきた横浜DeNAベイスターズを相手に圧巻の強さを見せつけた。第1戦と第3戦では完封勝利、第2戦では延長戦でのサヨナラ勝ち。強力な投手陣と勝負強さが際立ち、3試合で2度の決勝打を放つなど、打率・667（9打数6安打）、1本塁打、3打点の成績を残した森下翔太外野手（25）がMVPに選ばれた。

一方、福岡ソフトバンクホークスは、ファーストステージを勝ち上がってきた北海道日本ハムファイターズを相手に大苦戦の末、最終戦で勝利をもぎ取る激闘となった。第1戦、第2戦の勝利で、ソフトバンクは一気に王手をかけたものの、第3戦以降は3連敗。最終の第6戦では、先発のリバン・モイネロ投手（29）が中4日の登板で7回1失点の力投を見せ、接戦をものにした。第1戦と合わせて計203球、14回1失点の成績を残したモイネロ投手がMVPに輝いた。果たして日本シリーズはどんな戦いとなるだろうか。

選手の再現度が高い！ 人気ゲーム「プロ野球スピリッツA」

そして、オープン戦から日本シリーズまでプロ野球を追いかけ続けるファンたちに人気のゲームが、「プロ野球スピリッツA」。スマートフォン向けの本格的な3Dアクション野球ゲームだ。日本のプロ野球12球団の実在する選手たちが登場し、プレーヤーはプロ野球選手を収集・育成して最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、優勝を目指す。

「プロ野球スピリッツA」

プロ野球選手を360度から撮影し、そのデータを元に3Dモデルデータとしてゲーム中に再現する「3Dスキャン」技術を採用していて、モバイルゲームとは思えない美麗なグラフィックと臨場感を実現しているのが特徴。さらに、試合情報や選手データなどの実際のプロ野球情報も充実。対戦だけでなくプロ野球情報ツールとしても楽しめる。

うすしお味のポテチに、Sランク選手カードが付いてくる！

「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」

2025年1月に初めて販売された「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」は、2024年の「プロ野球スピリッツA」内のイベントに登場したSランク選手のカード1枚が付き、「プロ野球スピリッツA」ファンからも大好評だったそう。今回は2025年5・6月に登場した「エキサイティングプレイヤー」のSランク選手24人をカード化、全種類にキラカードが存在する。カード裏面の二次元コードを読み取ると専用のパワスピ・ポイント50Pが獲得でき、ゲーム内で使えるアイテムと交換できる仕組み。ポテトチップスは「プロ野球チップス」と同様のうすしお味だ。

山粼伊織投手のカード

山川穂高内野手のカード

「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」のカードリストは以下の通り。お気に入りの選手を手に入れよう！

「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」のカードリスト

【画像】カルビー「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」が再登場！ Sランク選手24人がカードに（5枚）