　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2124(　　1271)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1328(　　 914)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3690(　　3584)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 190(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 304(　　 304)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 521(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2523(　　 523)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 940(　　 390)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7850(　　 643)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　2821(　　2821)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3491(　　1847)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　27(　　　21)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 797(　　 501)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3358(　　1328)
　　　　　 　 　12月限　　　 72007(　 35659)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　40(　　　12)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 607(　　 437)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　12)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2411(　　 671)
　　　　　 　 　12月限　　　 37049(　 18581)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　53(　　　33)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 217(　　 217)
　　　　　 　 　12月限　　　　4073(　　4073)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　45(　　　45)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 754(　　 754)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　30(　　　30)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 445(　　 445)
　　　　　 　 　12月限　　　 22910(　 22910)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース