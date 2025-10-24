主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2124( 1271)
TOPIX先物 12月限 1328( 914)
日経225ミニ 12月限 3690( 3584)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 190( 0)
TOPIX先物 12月限 304( 304)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 521( 0)
TOPIX先物 12月限 2523( 523)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 940( 390)
TOPIX先物 12月限 7850( 643)
日経225ミニ 11月限 3000( 0)
12月限 2821( 2821)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 1( 1)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3491( 1847)
3月限 27( 21)
TOPIX先物 12月限 797( 501)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 3358( 1328)
12月限 72007( 35659)
1月限 40( 12)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 607( 437)
3月限 16( 12)
日経225ミニ 11月限 2411( 671)
12月限 37049( 18581)
1月限 53( 33)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 217( 217)
12月限 4073( 4073)
1月限 45( 45)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 754( 754)
3月限 30( 30)
日経225ミニ 11月限 445( 445)
12月限 22910( 22910)
1月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
