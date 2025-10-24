外国証券 先物取引高情報まとめ（10月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7916( 7801)
3月限 22( 22)
TOPIX先物 12月限 7365( 7365)
日経225ミニ 11月限 4992( 4992)
12月限 126556( 126556)
1月限 25( 25)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2546( 2546)
3月限 17( 17)
TOPIX先物 12月限 5058( 5058)
日経225ミニ 11月限 1420( 1420)
12月限 54866( 54866)
1月限 22( 22)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 92( 0)
TOPIX先物 12月限 26( 26)
日経225ミニ 12月限 609( 609)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 567( 197)
TOPIX先物 12月限 1080( 1032)
日経225ミニ 12月限 1730( 1684)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 389( 343)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 1177( 1177)
日経225ミニ 11月限 59( 59)
12月限 4506( 4506)
1月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 301( 301)
TOPIX先物 12月限 196( 196)
日経225ミニ 12月限 518( 518)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 955( 955)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 2176( 2176)
日経225ミニ 11月限 8( 8)
12月限 15067( 15067)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 112( 66)
TOPIX先物 12月限 316( 312)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4( 0)
TOPIX先物 12月限 137( 137)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 753( 753)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 150( 150)
日経225ミニ 11月限 31( 31)
12月限 453( 453)
1月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース