　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7916(　　7801)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7365(　　7365)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4992(　　4992)
　　　　　 　 　12月限　　　126556(　126556)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　25(　　　25)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2546(　　2546)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5058(　　5058)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1420(　　1420)
　　　　　 　 　12月限　　　 54866(　 54866)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　22(　　　22)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　92(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　26(　　　26)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 609(　　 609)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 567(　　 197)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1080(　　1032)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1730(　　1684)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 389(　　 343)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1177(　　1177)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　12月限　　　　4506(　　4506)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 301(　　 301)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 196(　　 196)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 518(　　 518)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 955(　　 955)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2176(　　2176)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　12月限　　　 15067(　 15067)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 112(　　　66)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 316(　　 312)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 4(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 137(　　 137)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 753(　　 753)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 150(　　 150)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　31(　　　31)
　　　　　 　 　12月限　　　　 453(　　 453)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース