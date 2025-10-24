　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16981(　 15804)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 21368(　 20493)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　 13416(　 12416)
　　　　　 　 　12月限　　　192786(　192786)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 239(　　 239)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 10183(　　9968)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 110(　　 110)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 19540(　 16545)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6458(　　6458)
　　　　　 　 　12月限　　　113570(　113570)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 167(　　 167)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2097(　　 610)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1393(　　 498)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　5129(　　5129)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3040(　　1778)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11596(　　3242)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　12月限　　　　2763(　　2687)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3398(　　1798)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3943(　　2914)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　45(　　　45)
　　　　　 　 　12月限　　　　5833(　　5833)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1599(　　1399)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2852(　　2807)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5939(　　5939)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2086(　　1948)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4810(　　4233)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　12月限　　　 25002(　 25002)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 745(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4284(　　3782)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1075(　　 434)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 518(　　 318)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 487(　　 487)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 588(　　 588)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 333(　　 312)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 393(　　 393)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　41(　　　41)
　　　　　 　 　12月限　　　　1266(　　1266)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

