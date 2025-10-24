外国証券 先物取引高情報まとめ（10月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16981( 15804)
3月限 28( 28)
TOPIX先物 12月限 21368( 20493)
3月限 200( 0)
日経225ミニ 11月限 13416( 12416)
12月限 192786( 192786)
1月限 239( 239)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 10183( 9968)
3月限 110( 110)
TOPIX先物 12月限 19540( 16545)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 6458( 6458)
12月限 113570( 113570)
1月限 167( 167)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2097( 610)
TOPIX先物 12月限 1393( 498)
日経225ミニ 11月限 1000( 0)
12月限 5129( 5129)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3040( 1778)
TOPIX先物 12月限 11596( 3242)
日経225ミニ 11月限 10( 10)
12月限 2763( 2687)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3398( 1798)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 3943( 2914)
日経225ミニ 11月限 45( 45)
12月限 5833( 5833)
1月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1599( 1399)
TOPIX先物 12月限 2852( 2807)
日経225ミニ 12月限 5939( 5939)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2086( 1948)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 4810( 4233)
日経225ミニ 11月限 54( 54)
12月限 25002( 25002)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 745( 0)
TOPIX先物 12月限 4284( 3782)
日経225ミニ 11月限 3000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1075( 434)
TOPIX先物 12月限 518( 318)
3月限 200( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 487( 487)
TOPIX先物 12月限 588( 588)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 333( 312)
TOPIX先物 12月限 393( 393)
日経225ミニ 11月限 41( 41)
12月限 1266( 1266)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
