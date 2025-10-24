　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万8375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
バークレイズ証券　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　44(　　44)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　30(　　30)
バークレイズ証券　　　　　　　　13(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 1)


◯4万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　28(　　28)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　16)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース