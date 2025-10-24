「日経225オプション」11月限プット手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
バークレイズ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
バークレイズ証券 10( 10)
SBI証券 9( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
UBS証券 30( 30)
バークレイズ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 16( 16)
楽天証券 11( 11)
松井証券 1( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
