　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　52)
野村証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 223(　 123)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　 100)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　16)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万8750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　92(　　70)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
大和証券　　　　　　　　　　　　22(　　 0)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 0)


◯4万8875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　79(　　79)
JPモルガン証券　　　　　　　　　54(　　54)
バークレイズ証券　　　　　　　　50(　　50)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　42(　　42)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ビーオブエー証券　　　　　　　 205(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 204(　　 4)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　 1)


◯4万9125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
バークレイズ証券　　　　　　　　63(　　63)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　56(　　56)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 0)


◯4万9375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　24(　　14)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース