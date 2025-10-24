「日経225オプション」11月限プット手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
野村証券 14( 14)
BNPパリバ証券 10( 10)
SBI証券 13( 7)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 223( 123)
JPモルガン証券 100( 100)
SBI証券 19( 17)
BNPパリバ証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
モルガンMUFG証券 9( 9)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 1( 1)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 92( 70)
JPモルガン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
大和証券 22( 0)
SBI証券 8( 0)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
JPモルガン証券 54( 54)
バークレイズ証券 50( 50)
モルガンMUFG証券 42( 42)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
松井証券 10( 10)
楽天証券 5( 5)
ビーオブエー証券 205( 5)
BNPパリバ証券 204( 4)
安藤証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 13( 1)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 63( 63)
ABNクリアリン証券 56( 56)
JPモルガン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
日産証券 2( 2)
SBI証券 6( 0)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ゴールドマン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
SBI証券 24( 14)
JPモルガン証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
