来生たかおが、これまでのキャリアの集大成としてベスト盤『Takao Kisugi Complete Single Collection 〜Kitty Years〜』をリリースすることを発表した。

このアルバムは1976年から1995年にキティレコードでリリースした全シングル32枚A、B面曲を4枚のディスクに収め、さらにその後日本コロムビア、キティマーキュリーからリリースされたシングル4枚の表題曲をボーナスディスクに収めている。

▲ジャケット写真

またリリースに先駆けて、11月9日にはNHK BSの音楽番組『The Covers』へ出演する。来生のNHK出演は2011年3月の『SONGS』以来、約15年振りとなる貴重なパフォーマンスで、ヒット曲「夢の途中」に加え、提供作より「シルエット・ロマンス」、そしてハナレグミ・永積崇との初コラボレーションで「セカンド・ラブ」を披露する。

また、50周年記念ツアーに向けては公式ホームページを通じて以下のコメントを出している。

◆ ◆ ◆

◾️来生たかお コメント

皆さん、お元気ですか? 来生たかおです。

今年も、もう10月になるんですね。早いです。今年の秋は、わずかになりそうなので、そんな中でも、 皆さん、良い思い出を残してください。

「Stand Alone 2025 Acoustic Tracks〜ノスタルジーへの誘い~」ツアーも26日の札幌で千秋楽を迎え、終了しました。デビュー50周年に向けてのツアーでありましたが、どの会場も、たくさんの方が足を運んでくださり、誠にありがとうございました。メンバー、スタッフもお疲れさま。ありがとう。

小生はツアーを終え、安堵と寂寥感でゆらゆらしています。そして、デビューから50年、これまでたくさんのライブを行ってきましたが、つくづくライブは難しいもんだと痛感しています。

これから10月に入り、11月26日NHKホール、12月10日名古屋のビレッジホール、12月20日神戸国際会館こくさいホールでの「50th Anniversary Concert 2025-2026~The Song~」に向けて準備を固めていきます。「ちょっと変わったことがあるのかな?」と期待されている方もいらっしゃるかもしれませんが、 今までどおりのライブになると思います。ただ、ちょっと豪華になるかな? ぜひ、皆さん、いらしてください。

それでは、今回はこの辺りで。ご機嫌よう。

9月末日 来生たかお

◆ ◆ ◆

なおツアーは、2026年にも継続して全国展開される予定とのことだ。

◾️『Takao Kisugi Complete Single Collection 〜Kitty Years〜』 ・発売日：2025年11月26日（水）

・価格：10,000円（税込）

・仕様／品番：5 SHM-CD／UPCY-8070/4

・特製80Pブックレット封入（作品解説付き）／2025年最新リマスター

・収録曲：全68曲

M.01浅い夢

M.02待ち人来たらず

M.03灼けた夏

M.04マダムとの散歩

M.05長雨

M.06ジグザグ（酔いどれ天使）

M.07赤毛の隣人

M.08悪い夜

M.09片隅にひとり

M.10振り向くならせめて

M.11そして、昼下がり

M.12ゆるやかに愛が…

M.13あなただけGood Night

M.14マイ･ラグジュアリー・ナイト

M.15ほんのノスタルジー

M.16グリーン･グラス



[DISC 2]

M.01とにかく、あした

M.02やさしさ、ひととき

M.03 Goodbye Day

M.04ちょっと、ドギマギ

M.05夢の途中 セーラー服と機関銃

M.06美しい女

M.07気分は逆光線

M.08シルエット･ロマンス

M.09疑惑

M.10時よ ゆっくり

M.11無口な夜

M.12まどろみミステリー

M.13吐息の日々

M.14渚のほのめき

M.15そっとMIDNIGHT

M.16 Goodbye Dream



[DISC 3]

M.01白いラビリンス（迷い）

M.02裸足で散歩

M.03はぐれそうな天使

M.04夢みる頃を過ぎても

M.05あした晴れるか

M.06もう少し遠く

M.07フェアウェル

M.08グラスの宇宙

M.09時を咲かせて

M.10夢旅行

M.11 ORACIÓN−祈り−

M.12イントロダクションを待っても

M.13語りつぐ愛に

M.14青いNovember

M.15 Silent Memory

M.16雨とピアノ



[DISC 4]

M.01夢より遠くへ

M.02セカンド･ラブ

M.03出会えてよかった

M.04めざめ

M.05ため息のあとで

M.06君が送る風

M.07愛する時間に

M.08君の風景

M.09二人の場所

M.10遥かなひと

M.11やわらかな刺激

M.12やさしさの真実

M.13永遠なる序章

M.14白い情景

M.15浅い夢（20th. アニバーサリー・ニューレコーディング）

M.16 夜はいつも長すぎて



[DISC 5（Bonus Track）]

M.01渇いた季節

M.02どこまでも恋心

M.03頬杖の幸福（こうふく）

M.04地上のスピード



◆購入者特典

・UNIVERSAL MUSIC SOTRE：A4クリアファイル

・Amazon：メガジャケ

※特典は数に限りがございます。

※特典のお渡しは店頭でのお会計時または商品お届け時になります。

※特典付与のないお店がございます。

■＜来生たかお 50th Anniversary Concert 2025-2026 〜 The Song 〜＞ [1] 11月26日（水）東京・NHKホール

日時 2025年11月26日（水）開場 17:30 / 開演 18:30

会場 東京・NHKホール

料金 SS席 9,900円（税込) / S席 9,500円（税込) / Ａ席 8,800円（税込)

※未就学児の入場はご遠慮ください

お問い合わせ 公演についての問い合わせ／チケットポート 03-6327-3710 （平日10:00〜17:00）

チケットについての問い合わせ／ソーゴー東京 03-3405-9999

（月−土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く） [2] 12月10日（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

日時 2025年12月10日（水）開場 17:30 / 開演 18:30

会場 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

料金 全席指定 9,900円（税込) ※未就学児の入場はご遠慮ください

お問い合わせ チケットポート 03-6327-3710 （平日10:00〜17:00） [3] 12月20日（土）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

日時 2025年12月20日（土）開場 16:00 / 開演 16:30

会場 兵庫・神戸国際会館こくさいホール

料金 全席指定 9,900円（税込) ※未就学児の入場はご遠慮ください

お問い合わせ 神戸国際会館 078-231-8162