来生たかお、デビュー50周年記念に全68曲入りベスト盤発売決定。約15年ぶりにNHK音楽番組へ出演も
来生たかおが、これまでのキャリアの集大成としてベスト盤『Takao Kisugi Complete Single Collection 〜Kitty Years〜』をリリースすることを発表した。
このアルバムは1976年から1995年にキティレコードでリリースした全シングル32枚A、B面曲を4枚のディスクに収め、さらにその後日本コロムビア、キティマーキュリーからリリースされたシングル4枚の表題曲をボーナスディスクに収めている。
またリリースに先駆けて、11月9日にはNHK BSの音楽番組『The Covers』へ出演する。来生のNHK出演は2011年3月の『SONGS』以来、約15年振りとなる貴重なパフォーマンスで、ヒット曲「夢の途中」に加え、提供作より「シルエット・ロマンス」、そしてハナレグミ・永積崇との初コラボレーションで「セカンド・ラブ」を披露する。
また、50周年記念ツアーに向けては公式ホームページを通じて以下のコメントを出している。
◆ ◆ ◆
◾️来生たかお コメント
皆さん、お元気ですか? 来生たかおです。
今年も、もう10月になるんですね。早いです。今年の秋は、わずかになりそうなので、そんな中でも、 皆さん、良い思い出を残してください。
「Stand Alone 2025 Acoustic Tracks〜ノスタルジーへの誘い~」ツアーも26日の札幌で千秋楽を迎え、終了しました。デビュー50周年に向けてのツアーでありましたが、どの会場も、たくさんの方が足を運んでくださり、誠にありがとうございました。メンバー、スタッフもお疲れさま。ありがとう。
小生はツアーを終え、安堵と寂寥感でゆらゆらしています。そして、デビューから50年、これまでたくさんのライブを行ってきましたが、つくづくライブは難しいもんだと痛感しています。
これから10月に入り、11月26日NHKホール、12月10日名古屋のビレッジホール、12月20日神戸国際会館こくさいホールでの「50th Anniversary Concert 2025-2026~The Song~」に向けて準備を固めていきます。「ちょっと変わったことがあるのかな?」と期待されている方もいらっしゃるかもしれませんが、 今までどおりのライブになると思います。ただ、ちょっと豪華になるかな? ぜひ、皆さん、いらしてください。
それでは、今回はこの辺りで。ご機嫌よう。
9月末日 来生たかお
◆ ◆ ◆
なおツアーは、2026年にも継続して全国展開される予定とのことだ。
◾️『Takao Kisugi Complete Single Collection 〜Kitty Years〜』
・発売日：2025年11月26日（水）
・価格：10,000円（税込）
・仕様／品番：5 SHM-CD／UPCY-8070/4
・特製80Pブックレット封入（作品解説付き）／2025年最新リマスター
・収録曲：全68曲
M.01浅い夢
M.02待ち人来たらず
M.03灼けた夏
M.04マダムとの散歩
M.05長雨
M.06ジグザグ（酔いどれ天使）
M.07赤毛の隣人
M.08悪い夜
M.09片隅にひとり
M.10振り向くならせめて
M.11そして、昼下がり
M.12ゆるやかに愛が…
M.13あなただけGood Night
M.14マイ･ラグジュアリー・ナイト
M.15ほんのノスタルジー
M.16グリーン･グラス
[DISC 2]
M.01とにかく、あした
M.02やさしさ、ひととき
M.03 Goodbye Day
M.04ちょっと、ドギマギ
M.05夢の途中 セーラー服と機関銃
M.06美しい女
M.07気分は逆光線
M.08シルエット･ロマンス
M.09疑惑
M.10時よ ゆっくり
M.11無口な夜
M.12まどろみミステリー
M.13吐息の日々
M.14渚のほのめき
M.15そっとMIDNIGHT
M.16 Goodbye Dream
[DISC 3]
M.01白いラビリンス（迷い）
M.02裸足で散歩
M.03はぐれそうな天使
M.04夢みる頃を過ぎても
M.05あした晴れるか
M.06もう少し遠く
M.07フェアウェル
M.08グラスの宇宙
M.09時を咲かせて
M.10夢旅行
M.11 ORACIÓN−祈り−
M.12イントロダクションを待っても
M.13語りつぐ愛に
M.14青いNovember
M.15 Silent Memory
M.16雨とピアノ
[DISC 4]
M.01夢より遠くへ
M.02セカンド･ラブ
M.03出会えてよかった
M.04めざめ
M.05ため息のあとで
M.06君が送る風
M.07愛する時間に
M.08君の風景
M.09二人の場所
M.10遥かなひと
M.11やわらかな刺激
M.12やさしさの真実
M.13永遠なる序章
M.14白い情景
M.15浅い夢（20th. アニバーサリー・ニューレコーディング）
M.16 夜はいつも長すぎて
[DISC 5（Bonus Track）]
M.01渇いた季節
M.02どこまでも恋心
M.03頬杖の幸福（こうふく）
M.04地上のスピード
◆購入者特典
・UNIVERSAL MUSIC SOTRE：A4クリアファイル
・Amazon：メガジャケ
※特典は数に限りがございます。
※特典のお渡しは店頭でのお会計時または商品お届け時になります。
※特典付与のないお店がございます。
■＜来生たかお 50th Anniversary Concert 2025-2026 〜 The Song 〜＞
[1] 11月26日（水）東京・NHKホール
日時 2025年11月26日（水）開場 17:30 / 開演 18:30
会場 東京・NHKホール
料金 SS席 9,900円（税込) / S席 9,500円（税込) / Ａ席 8,800円（税込)
※未就学児の入場はご遠慮ください
お問い合わせ 公演についての問い合わせ／チケットポート 03-6327-3710 （平日10:00〜17:00）
チケットについての問い合わせ／ソーゴー東京 03-3405-9999
（月−土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）
[2] 12月10日（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
日時 2025年12月10日（水）開場 17:30 / 開演 18:30
会場 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
料金 全席指定 9,900円（税込) ※未就学児の入場はご遠慮ください
お問い合わせ チケットポート 03-6327-3710 （平日10:00〜17:00）
[3] 12月20日（土）兵庫・神戸国際会館こくさいホール
日時 2025年12月20日（土）開場 16:00 / 開演 16:30
会場 兵庫・神戸国際会館こくさいホール
料金 全席指定 9,900円（税込) ※未就学児の入場はご遠慮ください
お問い合わせ 神戸国際会館 078-231-8162
