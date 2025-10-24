「日経225オプション」11月限コール手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
SBI証券 68( 36)
楽天証券 16( 16)
松井証券 12( 12)
BNPパリバ証券 5( 5)
安藤証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 6( 2)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
松井証券 9( 9)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
