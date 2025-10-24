　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　64(　　64)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　68(　　36)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万9875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)


◯4万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース