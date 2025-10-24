「日経225オプション」11月限コール手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 493( 193)
モルガンMUFG証券 56( 56)
ソシエテジェネラル証券 154( 54)
SBI証券 177( 43)
松井証券 15( 15)
BNPパリバ証券 214( 14)
楽天証券 12( 12)
東海東京証券 10( 10)
安藤証券 6( 6)
バークレイズ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
UBS証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 5( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 14( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
BNPパリバ証券 15( 15)
SBI証券 39( 13)
モルガンMUFG証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 11( 7)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
