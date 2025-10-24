BE:FIRSTが、約2年ぶりに「THE FIRST TAKE」へ登場した。

◆BE:FIRST 動画

第604回となる今回披露するのは、ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろされ、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数にて、自身最速で1億回を突破したゴスペル調のラブソング「夢中」だ。6人の折り重なる声がより美しく際立つ、ピアノのみのスペシャルアレンジにて一発撮りパフォーマンス。

◆ ◆ ◆

■BE:FIRST コメント

2年前に出演したときは本当に緊張していたのですが、今回はすごい気持ちよく歌わせていただきました。「夢中」はBE:FIRSTでも割と珍しい、すごいストレートなラブソングになっているんですけれども、聴いてくれる方に寄り添えるような声で歌おうと思って歌いました。いつも音源で歌わせていただいている曲なんですけど、今回はピアノバージョンということでより感情豊かに、6人の表現を存分に楽しんでもらえるようなパフォーマンスになったかなと思います。

◆ ◆ ◆

◾️＜BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event＞ ◆福岡県

BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event @FUKUOKA powered by ARNE ・開催詳細

日時：11月6日（木）

内容：テレビ番組公開収録 トークイベント

時間：17:00〜

会場：三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fメディアパーク

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fukuoka/ ・参加予定メンバー

MANATO、JUNON、LEO

※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。 ・イベント内容

テレビ番組公開収録 トークイベント

※観覧自由

※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。

※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。

※本イベントはテレビ公開収録です。観覧中に映り込む可能性がございますので予めご了承ください。 ・優先観覧エリア入場整理券のお申込み

福岡会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。

https://www.fbs.co.jp/arne/befirst/

応募締切：2025年10月23日（木）23:59 ◆愛知県

BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event

「須田亜香里・大倉士門 × ASUNAL20 TREASURE」FM AICHI公開録音 ・開催詳細

日時：11月6日（木）

内容：ラジオ番組公開収録 トークイベント

時間：18:30〜

会場：アスナル金山（明日なる！広場）

https://www.asunal.jp/ ・参加予定メンバー

SOTA、SHUNTO、RYUHEI

※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。 ・イベント内容

ラジオ番組公開収録 トークイベント

※観覧自由

※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。

※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。 【優先観覧エリア入場整理券のお申込み】

愛知会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。

https://fma.co.jp/f/event/?id=VZ1C3uK9

応募締切：2025年10月23日（木）23:59 ◆大阪府

BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event

『BE:FIRST 4th × FM大阪 55th BE:ST ANNIVERSARY』 ・開催詳細

日時：11月7日（金）

内容：ラジオ番組公開収録 トークイベント

時間：18:00〜

会場：三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport-mop-kadoma/ ・参加予定メンバー

MANATO、JUNON、LEO

※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。 ・イベント内容

ラジオ番組公開収録 トークイベント

※観覧自由

※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。

※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。 ・優先観覧エリア入場整理券のお申込み

大阪会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。

https://www.fmosaka.net/_ct/17795743

応募締切： 2025年10月23日（木）23:59 ◆北海道

BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event

〜FM NORTH WAVE「RADIO GROOVE」公開収録〜 ・開催詳細

日時：11月7日（金）

内容：ラジオ番組公開収録 トークイベント

時間：18:30〜

会場：北海道・新千歳空港 国内線旅客ターミナルビル2F センタープラザ

https://www.hokkaido-airports.com/ja/new-chitose/ ・参加予定メンバー

SOTA、SHUNTO、RYUHEI

※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。 ・イベント内容

ラジオ番組公開収録 トークイベント

※観覧自由

※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。

※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。 ・優先観覧エリア入場整理券のお申込み

北海道会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。

http://www.fmnorth.co.jp/topics/1531/

応募締切：2025年10月22日（水）23:59 ◆お問い合わせ

お問い合わせにつきましては、各番組の応募ページをご覧ください。

◾️「I Want You Back」

2025年10月27日（月）配信

Pre-Add・Pre-Save-：https://avex.ffm.to/iwantyouback Written by Gordy Jr Berry, Mizell Alphonso James, Perren Frederick J, Richards Deke

Additional Lyrics : SKY-HI, Sunny

Arrangement : Sunny, Zen

Produced by SKY-HI, Sunny

© 1969 JOBETE MUSIC CO., INC.

Permission granted by Sony Music Publishing (Japan) Inc.

◾️8thシングル「空」

2025年9月17日（水）リリース

予約：https://befirst.lnk.to/sora_PKG

配信：https://BEFIRST.lnk.to/Sora

特設サイト：https://befirst-sp.com/Sora/

1.空

第92回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール（Ｎコン2025）“中学校の部”課題曲 /

NHK みんなのうた（2025年6月〜7月放送）

2.Secret Garden

2025年 ユニリーバキャンペーンソング

3.BLUE

サントリー生ビール タイアップソング

4.Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜



○LIVE盤【SG+DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61586/B

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)

品番 : AVCD-61587/B

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容（AVCD-61586/B・AVCD-61587/B）

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024

in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15

1.Mainstream

2.Masterplan

3.Brave Generation

4.Scream

5.Set Sail

6.Don’t Wake Me Up

7.Shining One

8.Boom Boom Back

9.Great Mistakes

10.Bye-Good-Bye

11.Blissful



映像提供：rockin’on japan

【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA】



○MV盤【SG+DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61588/B

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)

品番 : AVCD-61589/B

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容（AVCD-61588/B・ AVCD-61589/B）

1.空 -Music Video-

2.Secret Garden -Music Video-

3.空 -Music Video Behind The Scenes-

4.Secret Garden -Music Video Behind The Scenes-



○CD盤【SG(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61590

価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVC1-61591/B

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



○SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)

品番 : AVC1-61592/B

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



◆映像収録内容（AVC1-61503/B・AVC1-61504/B）

1.空 -Music Video-

2.空 -Music Video Director’s Cut-

3.Secret Garden -Music Video-

4.空 -Jacket Shooting Behind The Scenes-

5.空 -Music Video Behind The Scenes-

6.Secret Garden -Music Video Behind The Scenes-



ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024

in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15

1.Mainstream

2.Masterplan

3.Brave Generation

4.Scream

5.Set Sail

6.Don’t Wake Me Up

7.Shining One

8.Boom Boom Back

9.Great Mistakes

10.Bye-Good-Bye

11.Blissful



映像提供：rockin’on japan

【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA】



○SG(スマプラ対応)初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ

品番 : AVZ1-61593

価格 : \4,015 (税込) \3,650 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



同梱：CD+グッズ : チャーム付オーロラストラップ(オリジナル集合トレーディングカード付き)

◾️ベストアルバム『BE:ST』

2025年10月29日（水）リリース

予約：https://BEFIRST.lnk.to/BEST

特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/

CD_01 Mood

1.Shining One (Re-recorded)

2.Bye-Good-Bye

3.Be Free

4.Message

5.Smile Again

6.Grow Up

7.Glorious

8.Blissful

9.Sailing

10.夢中

11.空

12.Secret Garden

13.タイトル未定2

Bonus Track

14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

15.Smile Again -From THE FIRST TAKE



CD_02 Banger

1.Gifted.

2.Brave Generation

3.Betrayal Game

4.Move On

5.Scream

6.BF is…

7.Milli-Billi

8.Boom Boom Back

9.Salvia

10.Mainstream

11.Masterplan

12.Slogan

13.Spacecraft

14.GRIT

15.タイトル未定3

16.タイトル未定4

Bonus Track

17.Gifted. -Orchestra ver.-



◆形態/品番/価格：

○AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定

品番 : AVCD-63779〜81

価格 : \5,060 (税込) \4,600 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！



○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)LIVE盤

品番 : AVCD-63782〜3/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)LIVE盤

品番 : AVCD-63784〜5/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York

1.Mainstream

2.Spacecraft

3.Brave Generation

4.Boom Boom Back

5.Milli-Billi

6.Grow Up

7.Softly

8.SOS

9.Spin!

10.Masterplan

11.Scream

12.Don’t Wake Me Up

13.GRIT

14.Shining One

15.Sailing

16.Bye-Good-Bye

17.Blissful



○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)MV盤

品番 : AVCD-63786〜7/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)MV盤

品番 : AVCD-63788〜9/B

価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



◆映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）

Mood

1.Shining One -Music Video-

2.Bye-Good-Bye -Music Video-

3.Message -Music Video-

4.Smile Again -Music Video-

5.Glorious -Special Movie-

6.Blissful -Music Video-

7.Sailing -Music Video-

8.夢中 -Recording Video-

9.空 -Music Video-

10.Secret Garden -Music Video-

11.タイトル未定2 -Music Video-

Bonus Track

12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

13.Smile Again -From THE FIRST TAKE



Banger

14.Gifted. -Music Video-

15.Betrayal Game -Music Video-

16.Scream -Music Video-

17.Milli-Billi -Special Dance Performance-

18.Boom Boom Back -Music Video-

19.Mainstream -Music Video-

20.Masterplan -Music Video-

21.Spacecraft -Music Video-

22.GRIT -Music Video-

23.タイトル未定3 -Music Video-

Bonus Track

24.Gifted. -Orchestra ver.-



○AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-63792〜3/B〜E

価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)

仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様

特典(封入) : フォトブック



○AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-63794〜5/B〜E

価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)

仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様

特典(封入) : フォトブック



◆映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）

○Music Video

Mood

1.Shining One -Music Video-

2.Bye-Good-Bye -Music Video-

3.Message -Music Video-

4.Smile Again -Music Video-

5.Glorious -Special Movie-

6.Blissful -Music Video-

7.Sailing -Music Video-

8.夢中 -Recording Video-

9.空 -Music Video-

10.Secret Garden -Music Video-

11.タイトル未定2 -Music Video-

Bonus Track

12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE

13.Smile Again -From THE FIRST TAKE



Banger

14.Gifted. -Music Video-

15.Betrayal Game -Music Video-

16.Scream -Music Video-

17.Milli-Billi -Special Dance Performance-

18.Boom Boom Back -Music Video-

19.Mainstream -Music Video-

20.Masterplan -Music Video-

21.Spacecraft -Music Video-

22.GRIT -Music Video-

23.タイトル未定3 -Music Video-

Bonus Track

24.Gifted. -Orchestra ver.-



○LIVE

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York

1.Mainstream

2.Spacecraft

3.Brave Generation

4.Boom Boom Back

5.Milli-Billi

6.Grow Up

7.Softly

8.SOS

9.Spin!

10.Masterplan

11.Scream

12.Don’t Wake Me Up

13.GRIT

14.Shining One

15.Sailing

16.Bye-Good-Bye

17.Blissful



○Behind The Scenes

・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes

・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-

・タイトル未定2 -Behind The Scenes-

・タイトル未定3 -Behind The Scenes-



○LIVE BE:ST

Selected by BESTY



○特殊商品(スマプラ対応)初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ

[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで]

品番 : AVZ1-63796〜8

POS : 498806463796/6

価格 : \8,360 (税込) \7,600 (税抜)

仕様 : デジパック

特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱 : オリジナルグッズ

「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」

特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！



◆応募抽選特典シリアル内容

8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！

8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。

対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。

※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。



A賞：W購入者限定上映会1

※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）

日程 2026年2月28日（土）

B賞：W購入者限定上映会2

※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）

日程 2026年3月1日（日）

C賞：直筆サイン入りアナログサイズカード

D賞：クリアファイル



○応募期間

2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで

特設サイト： https://befirst-sp.com/BEST/

