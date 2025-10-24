創立91年目を迎えた国内の老舗レコード会社であるテイチクエンタテインメントの東京吹込所、現在で言うレコーディングスタジオが、1934年（昭和9年）に東京・杉並区堀之内に開設され、以後65年にわたり数々のヒット曲が生み出されたことから、「昭和歌謡は杉並から生まれたーテイチク東京吹込所物語ー」と題した展示会が10月25日（土）より杉並区立郷土博物館本館・特別展示室にて開催される。

この展示会では昭和100年の節目を記念し、「東京ラプソディ」や「東京五輪音頭」などの名曲や、テイチクに在籍した昭和の大スター石原裕次郎、三波春夫らの功績が紹介される。東京吹込所にて昭和の時代を彩った数々の名曲が生まれたことから企画され、昭和歌謡史の専門家である刑部芳則氏の監修のもと、同氏所蔵の貴重な資料や、テイチクに今も残る石原裕次郎専用マイクなどが展示される。

今回の展示会開催にあたり、1977年のデビュー曲「あなたに命がけ」をはじめ、「ふたり酒」「二輪草」といったヒット曲を同所でレコーディングした歌手の川中美幸は「レコーディングというのは、ある意味戦いです。作詞の先生、作曲の先生、レコード会社のディレクター、そして歌を表現する歌手、それぞれの解釈がぶつかり合いながら出来上がります。なかなか先生方の思い描いたように歌えず、何度も何度も壁にぶつかり、レコーディング中に涙を流した事もありました。そんなデビュー当時、スタジオの玄関を出た真ん中にある大きな樹や庭の緑や花を見て気分転換をし、新たな気分でレコーディングするという繰り返しだったことを思い出します」と、当時を振り返った。

この展示会は、10月25日（土）から12月7日（日）まで開催され、期間中となる11月16日（日）には、今回の展示会監修者である刑部芳則氏の講演会がセシオン杉並にて行われる。

特別展「昭和歌謡は杉並から生まれた ーテイチク東京吹込所物語ー」

開催場所：杉並区立郷土博物館本館 特別展示室

開催期間：令和7年10月25日（土）〜12月7日（日）

開館時間：午前９時〜午後5時

休館日：毎週月曜日・毎月第3木曜日 ＊祝日・休日の場合は開館、翌平日休館

観覧料：100円（中学生以下・障害者手帳等を提示する方およびその付き添いの方は無料、20名以上の団体1人80円）

講演会「昭和戦前・戦中期のテイチクレコード」

開催場所：セシオン杉並 １階 展示室（杉並区梅里1丁目22₋32）

開催日時：令和7年11月16日（日）午後2時〜午後4時

講師：刑部芳則氏（日本大学商学部教授）

申込：杉並区立郷土博物館ホームぺージの「特別展関連イベント 講演会「昭和戦前・戦中期のテイチクレコード」」ページにある申込フォームよりご応募ください。（応募者多数の場合は抽選）

杉並区立郷土博物館ホームページ https://www.city.suginami.tokyo.jp/histmus/