今田美桜“5年前刊行”写真集が10度目の重版 素肌輝くキャミ姿の特典カット公開【ラストショット】
【モデルプレス＝2025/10/24】女優の今田美桜が2020年1月に発売した写真集「ラストショット」（講談社）の10度目の重版が決定。それを記念し、デジタル版に特典として収録されているカットが公開された。
【写真】今田美桜、ドレス姿で美背中披露
本写真集は2019年に微笑みの国・タイで撮影されたもの。当時22歳だった今田のみずみずしい表情、熱気あふれる街でみせる役者としての表現力、リゾート地で披露した貴重な水着姿など、多彩な魅力が全144ページにわたり収録されている。
2024年6月以来で本作10度目の重版・累計11刷となり、デジタル版のセールスと合わせると俳優の写真集としては“偉業”ともいえる10万部の達成が目前となった。
今回公開された写真はガラス越しに今田を捉えた1枚。少し濁ったガラスを通しても、今田の唯一無二の魅力が感じられるカットとなっている。
今田は9月まで放送されたNHK連続テレビ小説「あんぱん」で主人公の朝田のぶ役を演じ、さらには18年ぶりに日本で開催された「東京2025世界陸上」のTBS世界陸上アンバサダーを務めるなど、2025年は例年にも増して飛躍の1年に。さらには12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」の司会を、綾瀬はるか、有吉弘行、鈴木奈穂子アナウンサーと担当することも発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今田美桜、ドレス姿で美背中披露
◆今田美桜、写真集「ラストショット」10度目重版決定
本写真集は2019年に微笑みの国・タイで撮影されたもの。当時22歳だった今田のみずみずしい表情、熱気あふれる街でみせる役者としての表現力、リゾート地で披露した貴重な水着姿など、多彩な魅力が全144ページにわたり収録されている。
◆今田美桜、特典カット解禁
今回公開された写真はガラス越しに今田を捉えた1枚。少し濁ったガラスを通しても、今田の唯一無二の魅力が感じられるカットとなっている。
今田は9月まで放送されたNHK連続テレビ小説「あんぱん」で主人公の朝田のぶ役を演じ、さらには18年ぶりに日本で開催された「東京2025世界陸上」のTBS世界陸上アンバサダーを務めるなど、2025年は例年にも増して飛躍の1年に。さらには12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」の司会を、綾瀬はるか、有吉弘行、鈴木奈穂子アナウンサーと担当することも発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】