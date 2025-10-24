シンガーソングライターの友希が、アルバム『Main Dish』を10月29日にリリースする。

声優とアイドルの活動を両立するハイブリッドユニット・i☆Risのメンバー・若井友希でもある彼女は、約8年前に“友希”名義でのシンガーソングライターとしての活動をスタート。以降楽曲リリースやワンマンライブなど、様々な活動を通じて研鑽を重ねてきた。

そんな彼女がリリースする本作は、これまでも楽曲制作に携わってきたRyo’LEFTY’Miyata（以降：レフティ）とタッグを組み制作。約1週間にもわたる楽曲制作合宿などを通じて制作した新曲8曲を含む12曲を収録している。そうして生み出された本作に、友希が込めたものとは。これまでの道のりも振り返りつつ、その想いに迫った。

◆ ◆ ◆

◼︎抱えていた葛藤の先の“自信”を得て、満を持してのアルバムリリース

──『Main Dish』の発売が近づいてきましたが、今の率直な想いはいかがですか？

友希：ちょうどこのインタビューの前にレコーディングがひと通り終わって、自分が直接携わる部分が終了したので、まずはレコーディングを飛ばすことなく全曲いい状態で録れたことにホッとしています。グループとは違って全部ひとりなぶん使うエネルギーも多いですし、7月半ば頃から1日2曲とかを連日レコーディングしたりもしていたので、とにかく「絶対に万全の体調でいなきゃ！」という気持ちでいたんですよ。なので今は、「お疲れさまでしたぁー！」な気持ちでもありますね。

──レコーディング自体はもちろん、ファンも参加した楽曲制作合宿もありましたし。

友希：そうですね！1週間の合宿で、新曲8曲のうち7曲を作ったんですよ。音楽だけを1日やるなんて普通に生きていたらないと思うんですけど、その1週間は「音楽を作る」「ごはんを食べる」「寝る」の3つしかしていなかったんです。しかもそれを東京の喧騒を離れて、電波もちょっと繋がりにくいような山梨の山奥に行ってやって……そのおかげですごく没頭できたのも、とてもいい経験でした。

──これまでリリースされてきた配信シングルとも、また違う経験の詰まった作品にもなった。

友希 全然違いますね。特に、合宿でゼロから作り始めた曲には大変さもありましたけど、自分でも「東京の自分の家だと、きっとこのメロディは出ないな」と思いましたね。それと、レフティさんとしっかりとコンセプトから話し合って作っていけたというのも大きかったです。レフティさんはお忙しい方だから、今まではリモートを活用して制作するようなこともあったので。

──そんな『Main Dish』についてお聞きする前に、これまでの活動についても振り返らせてください。最初に“友希”としてステージに立たれてから約8年。それから今に至るまでの期間を、友希さんはどんなものだったと思われていますか？

友希：すごく、優柔不断だったなぁと思います。その大きな要因のひとつとしては……正直言うと、“若井友希”という声優アイドルの存在が、ときにすごく邪魔になることがあって。それが、一番苦労したところでもあるんですよ。

──特に、どんな苦労があったんでしょうか？

友希：私は「たとえ今のファンの方がいなくなっても、“友希”というシンガーソングライターとして生きていく覚悟を持ってやらなきゃ！」と決意してこの活動を始めたんですけど、ファンの方には根本に“若井友希”という声優アイドルの存在があるんですよね。それもあってか、“友希”という存在を広めることの難しさというものがずっとあって……ぶっちゃけ私、「アニソンシンガーを目指したほうがいいのかな？」と思ったときもあったぐらいなんです。

──シンガーソングライターではなくて。

友希：そうなんです。今いるファンの方を大事にしたいという想いも強くて、「求められていることをやるほうが、ファンのみんなは喜んでくれるんじゃないか？」って迷ったりもして。「どうしよう？やる？やらない？……でもやっぱやる！」みたいに、貫けずにいたんです（笑）。

──そういう葛藤も、実は抱えながらの活動でもあった。

友希：はい。そのときの心境は今回のアルバムに収録した「遺言」という曲に込めています。でも、去年ひとりでツアーを回ったぐらいからかな？ シンガーソングライターとして生きることに、すごく自信がつきました。

──それが、ひとつのきっかけのようなものになった？

友希：そうですね。この頃から「友希の歌を歌ってるけど、実はi☆Risの若井友希のほうが好きなんじゃない？」みたいな不安がなくなって、「自分の音楽を受け取ってくれる人がいれば、それでいい」となれたというか。「いい」と言ってくれる人がいることに自信も持てるし、「私の活動、普通にめっちゃいいやん！」みたいに自分に自信を持てるようにもなった。逆にそれまでは、本当にずっとブレブレだったんですよね（笑）。だからこそ結果的にいろんなジャンルの曲ができていたんですけど、それが今に繋がって“私”になったようなところもあるので、今では「逆によかったのかも？」と思います。

──そしてこの度、アルバム『Main Dish』がCDとしてリリースされます。これまでの楽曲は配信シングルとしてリリースされてきましたが、今回CDにされたのはなぜですか？

友希：私、アルバムだけは絶対にCDにしたかったんです。この8年間で「CDが当たり前の時代」から「サブスクが当たり前の時代」へと変化して、私自身もシングルを出すことに関しては、時代に沿ったサブスクというやり方で全然いいと考えていたんですね。でも、自分が子供の頃ヘビロテしていたアルバムが実家に並べられているのを見ると、実物を持つことによってその人のアルバムに対しての思い入れがより深くなるように感じていたので、どうしてもアルバムはCDにしたかったんですよ。

──なるほど。アルバムだからこそ。

友希：はい。どうやら最近は「シングル曲を全部集めるだけでよくない？」みたいな、「わざわざコンセプトを立てて“アルバム”というものを作る意味がわからない」という方が多いみたいなんですけど、それでも私は「このアルバムが、この時期の自分を救った」みたいなものって、きっとみんなにもあると思っていて。誰かのその1枚になれたら……という気持ちもあるんです。なので、今回やっと皆さんにCDとしてお届けできるということがめちゃめちゃ嬉しいんですよ。それに、ファンの方も配信シングルの頃からずっと「CDが欲しい」と言ってくれていたので、とても喜んでくれました。

──そんな『Main Dish』は、制作費をクラウドファンディングで募って制作が実現したものです。開始直後から、すさまじい反響でしたね。

友希：正直「100％行かないかも」と思っていたので、本当にびっくりしました。こればかりは感謝しかないですし……“友希”としては“若井友希”を敵に感じてしまうこともあったんですけど、これに関しては“若井友希”という存在がなかったら絶対にできなかったことだから、今までの自分にも感謝ですね。

──その反響を受けて、やはり意欲も高まりましたか？

友希：はい！ 「『アルバム作って終わり』はもったいないから、その後も“友希”としてどんどんみんなに面白いものを提供できるな」と思えて、やりたいこともいっぱい増えました。

◼︎リード曲「THIS IS ME」は、今までの自分のことを肯定してあげられるような曲に

──そのクラウドファンディングに参加された方と一緒に作った「WA!」から、各楽曲についてお聞きしていきます。この曲はどんなプロセスで形にされたのでしょうか？

友希：まずはクラファンの支援者だけが入れるDiscordで「“ライブ”って、自分たちにとってどういう場所か？」を聞いて、テーマから決めていきました。その回答の中に「輪」という漢字がありまして。そのシンプルな言葉がぐっと刺さったし、その「輪」が頭の中で、声を出す「WA!」にも変換されたんです。それで、声を出す「WA!」と「私たちの“輪”をWA!って広げたい！」という想いとかいろんな意味を込めて、タイトルにすることに決めました。

──そのうえで、歌詞のフレーズを募集された。

友希：そうですね。例えば2番の《現実をロッカーに入れたらば》というフレーズの“ロッカーに入れる”という感覚って、ライブハウスに通う人じゃないと出てこないものだと思って。その風景が浮かぶところに面白さを感じたので入れたり……他にも使わせてもらったフレーズは結構あります！そうやって歌詞だけを先に作った状態で合宿に行って、今度はファンの方を前にしながら曲を作っていきました。

──具体的には、どのように？

友希：まず頭の中にある方向性をレフティさんにお伝えして、バンドメンバーと一緒に「こんな感じじゃない？」とセッションしながら作っていきました。そうしたら、あっという間にトラックができて！フルサイズができるまで、1時間半かからないぐらいだったんですよ。あの場じゃないと、この曲は絶対できなかっただろうなぁ……。それからオケを作っている間に、私が急いでメロディを考えて。すぐファンのみんなにコールやコーラスの指導をして、一緒に録るまでを全部、その1日でやりました。

──ということは、曲中のコールやコーラスはファンの声？

友希：はい。曲を作る前から「ファンの声は絶対入れる！」と決めていたので、実現させられてよかったです。

──セッションでできたうえにファンの声が入った曲が、アルバムの最後を飾るというのもいいですね。

友希：そうなんです。全曲がメインディッシュなアルバムではあるんですけど、私的には11曲目まででひとつ起承転結ができて、ラストを飾る「WA!」は“めっちゃ盛り上がるアンコール”という感じなんです（笑）。でも、現在開催中のツアーでもライブの定番になりつつあるんですよ。友希の曲にはかっこいい曲や聴かせる曲も多いなか、「これさえ覚えておけば絶対に盛り上がれる」という曲がひとつできたのも、よかったなと思います。

──そんな「WA!」とは対照的に魅せ聴かせる要素の強い曲となったのが、MVも制作されたリード曲「THIS IS ME」です。

友希：この曲は、合宿でゼロから作った曲です。合宿中にレフティさんと話し合いをするなかで、「私ができるシンガーソングライター像」の話題になりまして。自分の強みについても改めて考えていったんですけど……シンガーソングライターって、世界観の強い方が多いじゃないですか？でも私って基本的にポジティブで、悪く言えばただの“いい子”。それって面白みや深みがないのでは？という悩みがずっとあったんです。

──そう見えてしまう、という悩みが。

友希：はい。そんななかレフティさんが「今できる技術を極め尽くすしかないんじゃない？」と言ってくれて、ジェイコブ・コリアーさんという海外のシンガーソングライターの方のライブ映像を観せてくれたんです。そうしたら、1曲の中でひとりでドラムとギターとピアノを全部演奏していて、「めっちゃ面白い！こうなりたい！」と思ったんですよ。「たしかに私は踊れるし、歌はもちろんピアノもギターも、芝居もやってきた。それを全部極め尽くすことが、今の自分にやれる最大限だな」って。

──ひとつ、答えのようなものに行き着いた。

友希：そうなんです。それでレフティさんが「それ、『THIS IS ME』でいいんじゃない？」みたいに言ってくれて。「なるほど！」となってそれをテーマに曲を書いていって……「これがリードだ！」と思って、リード曲が「コイウタ」からこの曲に急遽変更になったんです。ただこの曲、メロディに苦戦しまして。自分の中の限界を出しても、トップラインにいまいち“リード”と言えるほどのパワーがなかったんです。

──その点は、どう解決されたんですか？

友希：悩んでいたらレフティさんが「岡嶋かな多さんと一緒に書いてみたら？」と言ってくれまして、助っ人的な感じで参加していただいたんですよ。私が書いた9割ぐらいの完成度のメロディや歌詞にアドバイスしていただいて……結果めちゃくちゃかっこよくなって、圧倒的パワーを持ったリード曲として完成したんです！そのおかげで、今までの自分のことを肯定してあげられるような曲になりました。それこそ「若井友希という存在は“敵”ではなくて、“強み”だ」みたいな……ふたつの自分がひとつになれたような感覚がありました。

──そしてこの曲のMVでは、ピアノの演奏に続いて突然ダンスが始まるので、驚いた方も多いのではないかと思います。

友希：それも狙いでした。カメラマンの小倉（裕基）さんやレフティさんたちみんなと話し合って「ピアノを弾いてると思ったら急に踊り出したら、めっちゃおもろいじゃん！」となりまして。それで序盤は“普通のシンガーソングライター”と思わせるような撮り方をしていったんです。

──ただ、そのダンスがあるからこそ「THIS IS ME」という言葉により説得力が生まれるように感じます。

友希：ありがとうございます。あんまり混じらないところが交じる瞬間というのが、やっぱり「THIS IS ME」の一番の魅力ですね。

──続いて、元々リード曲予定だったという「コイウタ」なのですが、やや静かめにアコースティックに始まって、途中から走り出していくような構成になっています。

友希：「コイウタ」は私らしさが結構詰まっている曲になっています。私がY2Kなちょっと懐かしさを感じる時代の曲が一番好きというのもありますし、アヴリル・ラヴィーンさんみたいなキャッチーなパンクロックを聴いて育ったりもしていたので、元々好きな方向性でもあるんですよ。それに、“ラブソング”を絶対1曲は入れたかったんです。でも「ラブソングを作ろう」となっても、全然いい案が降りてこなくて。そんななかで「私が今一番恋してるものって、音楽だな」と気づいたら、めっちゃ歌詞が降りてきて（笑）。合宿前に一気にスケッチが完成したんです。

──そのうえで、合宿ではどう作り込んでいかれたんですか？

友希：レフティさんに「Y2Kで作りたい」というコンセプトを伝えたら、「モダン要素を加えてちょっと今どきにしよう」とアイデアを出してくれたんですね。なのでサウンドはロックより少しモダンっぽくなっていて、そういう今の良さも入っているところもめっちゃ好きですね。あと、これもレフティさんのアイデアなんですけど、最初のアコギの弾き語り部分は自分の部屋でボイスメモで録ったものなんです。「そのほうが“自分の一番身近な音楽”を出せるから」ということで。

──それに続くのが、序盤に少し話題に出た「遺言」です。サウンド的にも少々夜好性調で、こちらも今までになかった感じの曲になっていますね。

友希：はい。「遺言」も合宿でゼロから、「ピアノをめっちゃ弾くかっこいい曲を作る」というテーマをもとに作った曲なんですけど……作っていく途中で、「自分の中の“怒り”みたいな、今まで言えなかったような言葉を綴るのがいいね」となったんです。ただ、そのなかで「もっと文学的な要素が欲しい」となりまして。

──文学的な要素ですか？

友希：そう。音楽に頼るのではなくて、もっと「日本語の強さ」を生かしていきたい。だから「この曲の歌詞は、私じゃないほうがいいね」となって、レフティさんが長く付き合いのある黒木渚さんに作詞を頼んでくださったんです。黒木さんって結構パンチのある、どす黒い言葉を書いてくれるのが魅力で、でも美しい。その「怖いのに美しい」みたいなところが真骨頂だと私は思うし、この曲にもその良さを詰め込んでいただいています。

──実際の制作は、どのようなプロセスで進んでいったんですか？

友希：合宿中に黒木さんとリモートで会議をしまして。今までの人生についてインタビュー形式で聞いてもらって、歌詞を書いていただきました。その中には、さっきも言ったような“若井友希”という存在に対してヘイトが向く瞬間のことだったり、それを求めるファンの方に対して生まれてしまった苛立ちみたいなものについてとか……言えずに抱えていた部分を代弁していただくようなところもあって。

──そういった内容だと、“代弁”という点も含めて作詞に入ってもらうほうがより適切かもしれないですね。

友希：そうですね。ただ自分の中には、「ファンの方へのヘイトは向けたくない」という気持ちも強くて。この曲を受け取った人が「自分の見方って、そんなに嫌だったんだ」とは絶対思ってほしくないんです。大前提としてみんなに感謝しているなかで、持っていた「でもどうしたら“友希”も認めてくれるんだろう？」みたいな気持ちを汲み取って、攻撃的でありながら「認めてほしい」という想いも込めたちょうどいいところをついてくれたのがこの曲の歌詞で……だから最終的には、ファンへのラブソングになったような感じもしています。

──結果として、これもラブソングに。

友希：はい。アイドルとしての自分ももちろん大事にしているけど、どんな存在であっても“自分”というものを追いかけたり応援してくれる人を大事にできるように、今までのうじうじしていた自分をここで殺して。“遺言”として書き留めて、「“若井友希”もあるけど、私はちゃんと“友希”として生まれ変わるから、こっちにもついてきてくれないと許さねぇぞ」……みたいな歌です（笑）。

──そして「THIS IS ME」を挟んで、M4「Cut the rope」は全英語詞の曲になっています。

友希：この曲は元々「1曲洋楽を作りたいね」という話があったなかで、急にレフティさんに「ロンドン来れば？」と言われたのがきっかけで生まれまして……（笑）。

──ロンドンに？

友希：そうなんです。レフティさんはいつも夏頃に1〜2ヵ月ぐらい海外に滞在して、いろんなライターと曲を作られているので、そういう連絡をくれて……実は半分冗談だったらしいんですけど（笑）。でも私は、「絶対行きたい！」ってマジになっちゃったんです。「初めて海外で作った曲を、アルバムに入れたい！」って。それでなんとかスケジュールを空けてもらって……元々は1泊3日だったところを、なんとか2泊できるようにしてくれました。

──楽曲制作は、どのように行われたんですか？

友希：到着翌朝からスタジオに入って、TALIA（DUSSE K）さんとMARKIE（ALVIN THOMPSON）さんと一緒に曲を作っていきました。英語が得意じゃないので不安もあったんですけど、いざ制作が始まったら「あ、自分ついていけるな」と思って。

──それは、どんな瞬間に？

友希：今回はレフティさんが作ってくれた基盤となるオケに私たちがメロディを乗せて作っていったんですけど、2人がボイスメモで鼻歌を録っているのを見て「私とやり方一緒だ！」とわかったときですね（笑）。そうやって、お互い浮かんだメロを歌い合って作っていきました。「手も足も出ずに、全部向こう任せになるのは絶対嫌だな」という想いもあったので、同じフィールドに立って曲を作れたことは嬉しかったです。2人からは私からは出ないようなメロディがいっぱい出てきて、楽しかったしいい意味で「私もまだまだやな」とも思えて、本当に刺激になりました。

──一方で、歌詞についてはどんなものを目指していったんですか？

友希：あえてロンドンには何も準備をせずに行ったんですけど、他の曲がメンタル的にはやられているような曲が多いから、「ポジティブな自分でいたいな」と思って。それで、ロンドンに着いたときの匂いや景色とか、受けた刺激から来るわくわくを曲にすることに決めたんです。それが、私がi☆Risというホームタウンを1個抜けて友希として活動している姿ともリンクするように感じたから。

──そういった意味合いを、ロンドンでコライトした曲に込めるというのも素敵ですね。

友希：はい。それで、2人がどんどん話しながら作詞を進めているのを、私が翻訳アプリを通して見ていって。ちょっとネガティブになりすぎちゃったときは少し調整をお願いしたりしながら、3人で進めていきました。

◼︎自分をさらに深く見つめて、“Main Dish”の味をもっと濃くしていきたい

──そして「カフェラテ」の次に置かれている新曲が、ラブソング「カプチーノ」です。

友希：「カフェラテ」は“シンガーソングライターとしての曲！”という形で初めて作った曲で、すごく思い入れがあるんです。その前に書いた「Growing Days」は、i☆Risのアルバム収録曲だったので。なので「カフェラテ」自体もアルバムに収録しつつ、その続きを作りたくてできたのが、この「カプチーノ」なんですよ。

──引き続き、同じ相手に惚れたままで……。

友希：そう。相変わらずぞっこんで、でもちょっと男見る目ない……みたいな（笑）。前よりはちょっと距離が近づいているんだけど、やっぱり振り回されちゃってる……という、ちゃんと時が経った状態の歌にはしようと思っていました。

──アルバム内でも2曲並んでいるので、時間の流れも感じやすい並びになっていますね。

友希：そうですね。サウンドも「カフェラテ」は“ザ・J-POP”という感じで作った当時の良さがあるし、「カプチーノ」は夜のドライブに合いそうな雰囲気のサウンドになっていて、これもめちゃ好きです。

──「カプチーノ」なのに夜の曲なのは、なぜですか？

友希：私がお酒を飲めなくて、みんなが飲んでいるときに私がよくコーヒーを飲むからです（笑）。たぶん珍しいタイプだとは思うんですけど……でもここまで来たら、コーヒーシリーズは書いていきたいですね。三部作ってよくあるじゃないですか？（笑）。だから、いつか締めの1曲を作ってみてもいいなと思っています。

──そしてそれに続くピアノバラード「ママになったら」も新曲です。

友希：30歳になるタイミングというのもあって、この曲には家族に対しての感謝を込めました。それに“家族”に対しての憧れもとてもあるので、率直に今自分がすごく思い描いている、自分と一番離れた世界を憧れの意味を込めて書いています。ただこの曲、新曲の中で作るのに一番苦労しまして……。

──特に、どんなところに？

友希：かなりパーソナルな部分を込めたうえに、自分からお母さんに対しての感謝の想いもすごく強いから、泣きすぎて全然できなくって（笑）。コンセプトをレフティさんに話している間に、泣きすぎて作業が止まっちゃうぐらいだったんです。それで1回時間を置いて、最後の最後に着手して……ピアノで作りながら、メロディを決めていきました。歌詞もそのとき一応フルサイズができたんですけど、最後の最後まで悩みましたね。ロンドン行きの飛行機の中でも結構書き直したりしたんですけど、それでもパッとしないように感じちゃったぐらいで。自分のことだから、一番難しかったです。

──パーソナルに近いうえに、“母への感謝”と“生まれくるであろう存在”のふたつへの愛を込めた、という点もあって？

友希：はい。それが伝わっていて、嬉しいです！あと、この曲はトラックがピアノ1本なんですけど、それも自分自身で演奏しています。サウンドがあえてそれだけというのも、アルバムの中ではフックになっていると思います。……ただ、ツアーの愛知公演でやったとき、お母さん少しも泣いてなくて（笑）。

──そうなんですか（笑）。

友希：私のお母さん、マジで強いんですよ！ 自分の親を亡くしても泣かないぐらいなんです。まわりにいたお母さんの友達はぐっときていたみたいなんですけど、本人は一切泣いてなかったって笑いながら言ってました（笑）。きっと、喜んでくれているとは思うんですけどね。

──そして「ビタミン」は、よりこれまでの活動からの連続性や“らしさ”を感じる曲でした。

友希：そうなんです！ この曲も実はリード曲候補で……出発点は、「『頑張ろうぜ』の押し売りって嫌だな」みたいな気持ちでした。私は「頑張れ」と言いすぎるのも違うと思うし、自分に対しても……例えばペットがいたり、たまにマジで何もしない日を作ったりとか、そういう栄養みたいなものがあるから仕事を頑張れると思うんです。それと実は、最近実際にビタミンをめっちゃ摂り始めているというのもあって……。

──そんなパーソナルなリンクも（笑）。

友希：混ぜちゃいました（笑）。そういうものを飲んでいる最中に、「これは物理的な栄養素だけど、休息とか心の栄養みたいなものをテーマにしたらいいんじゃない？」と思って、書き始めたのがこの曲なんですよ。今って、SNSとか大変じゃないですか？ 自分も引っ張られて毎日疲れちゃうんですよ。

──まさに《今日も誰かが炎上してる》という歌詞のとおりで。

友希：そう。しかも世の中のニュースも暗い話題が多いから、自分の中で「幸せだな」と思える栄養素があることが今一番必要なものだな……と考えながら、作っていきました。

──そんなこの曲の後に初音源化曲が続き「WA!」へと繋がっていきますが、こうして全体を見てみて、改めて本作はどんな1枚になったと思いますか？

友希：「これ以上ないだろう」というぐらい自分を詰め込めたうえに、自分になかったものも詰め込めた1枚になりました。今まで30年生きてきた自分を全て入れている曲もあれば、いろんな方に入ってもらってできた新しい自分もあるんです。そんな二軸を持っているという意味で、いろんな味のある、まさに“Main Dish”と言えるアルバムになったと思っています。

──最後に、本作のリリースや開催中のツアーのファイナルを経て、今後どんなシンガーソングライターになっていきたいと思われているかをお教えください。

友希：今は「私にしかできない色を、もっと出していきたい」ですね。現状できる100％はやっていますけど、もっとギターもピアノも極めなきゃだし。だから今は次に新しいことをするというよりは、今までやってきた自分をさらに深く見つめていきたいですね。やっと自分が「これだ！」とわかることができたので、それをより強くしていきたい。“Main Dish”の味を、もっともっと濃くしていきたいと思っています。

取材・文◎須永兼次

撮影◎荒熊流星

1st ALBUM『Main Dish』

発売日： 2025年10月29日

商品番号：EYCA-14775A

￥3,300（税込）

購入：https://avex.lnk.to/yuki_1st_AL 【収録内容】

1.コイウタ

2.遺言

3.This is me

4.Cut the rope

5.カフェラテ

6.カプチーノ

7.ママになったら

8.ビタミン

9.HEARTFULL

10.アカリ

11.Dear.30s→

12.WA！ ≪法人特典一覧≫

虹会 official shop、mu-mo SHOP／Hi,mu-mo ：フィルム風ブロマイド（ランダム直筆サイン入り）

Amazon.co.jp ：メガジャケ

アニメイト ：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

ゲーマーズ ：缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

【有償特典】※2形態共通

アクリルスタンド

※上代価格に＋（税込）1,650円の価格

楽天ブックス ：アクリルキーホルダー