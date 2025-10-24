伝説のグラビアクイーン・かとうれいこ56歳、写真集のオフショットで魅了「美しすぎる」「スタイル抜群」
昨年、“26年ぶり”にグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが、24日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露した。
【写真】かとうれいこ56歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」 “26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）
昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売した。
インスタグラムでは美しさあふれるなどを度々投稿。今回は、写真集のオフショットとして、水着にワイシャツを羽織った姿を投稿。ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」などの声が多数寄せられている。
■かとうれいこ
1969年生まれの55歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」インスタグラム（＠katoreiko_official）
