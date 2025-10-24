佐藤ありさ初のカレンダー、12.20発売決定！ デビューから20年の歩みと“今”を映し出す
今年デビュー20周年の佐藤ありさが、12月20日に自身初となるカレンダー「佐藤ありさオフィシャルカレンダー2026」を発売することが決定。表紙、収録カット、特典カット2種が解禁された。
【写真】凛とした大人の魅力と透明感を見せる収録カット
1988年生まれ、北海道出身の佐藤は、2005年にファッション誌「Seventeen」のモデルオーディションで「ミスセブンティーン2005」に選ばれ、同誌専属モデルとしてデビュー。数々の女性誌でカバーを飾るトップモデルとして人気を博す。
女優やキャスターとしても幅広く活躍し、2016年に結婚。2児の母となった現在、ドイツと日本を行き来しながら変わらずモデルとして活躍中。いつまでも変わらぬ印象的な明るい笑顔と美貌は、多くのファンにとって憧れの存在として幅広い世代から愛され続けている。
そんな佐藤が、自身初となるオフィシャルカレンダーを発売することが決定。
本作は、“20年の歩み”をテーマに、デビュー当時を思い起こさせるどこか懐かしいカットから、今の彼女らしさをそのまま映し出した等身大のカットまで、これまでの軌跡と今をひとつにつなぐような内容に仕上がっている。
専属モデル時代に“コスプレ担当”と呼ばれていた頃の原点を思い出し、さまざまな衣装にも挑戦。さらに、以前から気になっていたというラーメン屋でのロケ撮影も実現するなど、20周年という節目だからこそ叶った、遊び心と素の表情が溶け合った新鮮な魅力を余すことなく収録。
また、撮影にはデビュー当時から彼女を支えてきたスタッフ陣が再集結。“初心”と“今”を同時に感じられるアニバーサリーカレンダーとなっている。
今回、解禁となったのは、表紙＆収録カット＆特典カット2種の計4点。
表紙には、彼女らしい笑顔が弾けるカットを採用。20年という節目を飾るにふさわしい明るくポジティブな表情は、これまでの歩みと、これからの新たなスタートを感じさせる一枚に。
さらに、その美貌にクローズアップした収録カットは、黄色い花を前に鮮やかなブルーの衣装をまとい、凛とした大人の魅力と透明感を見せる。
そして特典カットでは、ビールジョッキを片手に笑顔を浮かべる自然体のカットも公開。飾らない仕草やリラックスした空気感がそのまま切り取られ、ふとした瞬間に見せる素の魅力があふれる“等身大の姿”が映し出されている。
HMV＆BOOKS online／HMV店舗／ローソン店頭Loppiの購入特典は、ボーナスページ。直筆メッセージ・サイン（プリント）入りの本編未収録カットとなる。
楽天ブックスの購入特典は、オリジナルフォトカード。
笑顔、クール、カジュアル、かわいい―さまざまな表情を詰め込んだこのカレンダーは、彼女とファンが一年を共に歩む特別な存在であり、感謝と未来への思いが丁寧に込められた作品となっている。
佐藤は「いつも応援ありがとうございます。この度、20周年を記念したカレンダーを発売させていただくことになりました。これまでの歩みを振り返りながら感謝の気持ちを胸に、今の自分らしさも表現できるように撮影に臨みました。皆さんの大切な毎日に寄り添い、ふとカレンダーを見た時に元気になれるような一冊になることを願って、スタッフの方々と一緒に作り上げました。ぜひ一年を通して楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントしている。
また、12月13日に大阪・紀伊國屋書店グランフロント大阪店、同月14日に東京・タワーレコード渋谷店での発売記念イベントを開催する。
「佐藤ありさオフィシャルカレンダー2026」は、SDPより12月20日発売。価格2970円（税込）。
